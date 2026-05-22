OM : catastrophe financière, ventes obligatoires, Greenwood à 70 M€… Marseille entre dans un été sous très haute tension

L’été s’annonce explosif à l’OM. Après une saison 2025-2026 terminée sans qualification pour la Ligue des champions, le club marseillais se retrouve dans une situation financière particulièrement préoccupante. Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille doit impérativement vendre avant la fin du mois de juin pour éviter une nouvelle intervention massive de Frank McCourt et surtout échapper à d’éventuelles sanctions de la DNCG.

Le constat est alarmant. Après un déficit estimé à près de 105 millions d’euros lors de l’exercice précédent, les pertes pourraient encore atteindre des niveaux similaires cette saison malgré plusieurs ventes importantes réalisées ces derniers mois. L’OM a continué à fonctionner avec un train de vie jugé excessif, basé sur une qualification quasi obligatoire en Ligue des champions afin d’équilibrer ses comptes.

Une masse salariale devenue incontrôlable

La masse salariale olympienne reste l’une des plus élevées du football français, avec environ 153 millions d’euros sur la saison écoulée. Une charge devenue difficilement soutenable sans les revenus de la C1.

Dans ce contexte, plusieurs cadres sont poussés vers la sortie. Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg et Geronimo Rulli pourraient quitter Marseille dès cet été. En interne, certains estiment même qu’un départ serait bénéfique pour toutes les parties après une saison extrêmement éprouvante.

Les dirigeants cherchent également des solutions pour alléger les salaires importants de Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, tous deux sous contrat jusqu’en 2027. Aubameyang pourrait notamment être libéré si un accord financier est trouvé.

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Greenwood, le dossier qui peut tout changer

Le cas Mason Greenwood cristallise toutes les attentions. Malgré une saison contrastée et un contexte parfois tendu autour de lui, l’attaquant anglais conserve une énorme valeur marchande.

L’OM ne souhaite pas discuter en dessous de 60 à 70 millions d’euros pour son joueur, dont 40 % du futur transfert reviendraient toutefois à Manchester United. L’AS Roma, plusieurs clubs espagnols ainsi que certaines formations italiennes surveillent attentivement sa situation.

Le problème pour Marseille reste le timing. Les gros clubs européens prennent souvent leur temps lors des années de Coupe du monde, ce qui pourrait retarder une éventuelle vente… alors que l’OM a besoin de liquidités rapidement.

Weah, Gouiri, Timber… personne n’est intouchable

Même les joueurs considérés comme importants dans le futur projet ne sont pas à l’abri d’un départ. Timothy Weah, Quinten Timber, Facundo Medina, Hamed Traoré, Nayef Aguerd, Igor Paixao ou encore Amine Gouiri disposent tous d’une belle cote sur le marché.

Avec le prochain passage devant la DNCG, chaque offre importante sera étudiée avec attention. Le futur président Stéphane Richard devra gérer un véritable casse-tête financier dès son arrivée officielle.

McCourt contraint de remettre la main à la poche

Frank McCourt, déjà sollicité à plusieurs reprises ces dernières années, devrait encore devoir apporter de nouvelles garanties financières pour rassurer la DNCG. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’actionnaire américain serait particulièrement agacé par la situation actuelle.

L’OM doit récupérer au minimum entre 50 et 60 millions d’euros avant fin juin afin d’éviter un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recrutement.

L’été marseillais ne fait que commencer… et il pourrait totalement bouleverser le visage de l’effectif olympien.