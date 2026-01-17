Mercato OM : Pas de discussions pour une prolongation ? Incertitude sur l’avenir de ce cadre de De Zerbi ?

À l’Olympique de Marseille, la situation de Geronimo Rulli interpelle. Le gardien argentin, encore décisif par séquences cette saison, entrera dans sa dernière année de contrat à l’issue de l’exercice en cours, sans qu’aucune discussion pour une prolongation n’ait été engagée à ce stade. Un dossier sensible, alors que ses performances continuent de susciter le débat.

Geronimo Rulli libre en 2027

Arrivé avec l’étiquette d’un gardien expérimenté, Geronimo Rulli reste l’un des joueurs les plus sollicités à l’OM. Très souvent brillant la saison passée, le portier de 33 ans demeure régulièrement précieux lors de cet exercice, capable de sorties décisives et de parades spectaculaires dans les face-à-face. Son impact dans la profondeur et sa lecture du jeu continuent d’être appréciés au sein du staff.

A lire aussi : Mercato OM : Højbjerg fixe son avenir, la contre-proposition pour Abdelli et les blessés avant Angers… les 3 infos du jour !

Mais ces prestations sont désormais accompagnées de séquences plus critiquées. Ses prises de risque au pied, élément central de son jeu, exposent davantage ses défauts. Contre Nantes, ses duels remportés ont été éclipsés par plusieurs erreurs, notamment dans la relance. Des difficultés déjà apparues lors du Trophée des champions face au Paris-SG (2-2, 1-4 aux tirs au but, le 8 janvier), marqué par une entame de match très compliquée et une relance manquée à l’origine de l’ouverture du score parisienne. Spécialiste des penalties, l’Argentin n’avait pas non plus pesé lors de la séance décisive.

De Zerbi maintient sa confiance, l’avenir reste flou ?

Dans ce contexte, la période actuelle est délicate pour Geronimo Rulli. En Coupe de France, il doit laisser sa place à Jeffrey De Lange, habitué à suppléer le titulaire, notamment après les retours de trêves internationales. Une gestion assumée par Roberto De Zerbi, conscient des exigences élevées qu’il impose à son gardien dans la construction du jeu.

L’entraîneur de l’OM continue toutefois de défendre l’apport global de son portier, qu’il considère comme un acteur clé des relances marseillaises et un élément fiable face aux attaquants lancés. Une indulgence qui n’efface pas les interrogations à moyen terme.

Sous contrat jusqu’en 2027, Geronimo Rulli n’aura plus qu’un an d’engagement à l’issue de la saison, et selon l’Equipe aucune discussion n’a encore été entamée par le club pour prolonger. Une situation contractuelle qui ouvre une zone d’incertitude autour du poste de gardien, dans un contexte où l’Olympique de Marseille cherche de la stabilité sportive et financière.