Mercato OM : Pas de regret suite à ce choix très onéreux !

Longtemps en quête d’un ailier gauche capable d’apporter percussion et efficacité, l’Olympique de Marseille a longtemps hésité avant de boucler son mercato estival. Parmi les pistes sérieuses, celle menant à Noa Lang a retenu l’attention des dirigeants marseillais. Finalement, c’est Igor Paixão qui a posé ses valises sur la Canebière le 1er août, et avec le recul, le choix semble aujourd’hui parfaitement justifié.

Le club phocéen, bien conscient des limites affichées la saison passée sur les ailes, voulait offrir à Roberto De Zerbi un joueur capable de s’intégrer rapidement à son système exigeant. Pendant que les discussions avec le PSV Eindhoven pour Lang s’enlisaient, Naples a sauté sur l’occasion et a bouclé le transfert de l’international néerlandais pour 28 millions d’euros. À l’époque, certains supporters estimaient que l’OM venait de laisser passer un gros coup. Trois mois plus tard, les faits leur donnent tort.

Igor Paixão séduit, Noa Lang déçoit

Alors que Noa Lang peine à s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte, avec seulement 51 minutes de jeu réparties sur quatre apparitions, Igor Paixão a, lui, trouvé sa voie à Marseille. Après des débuts timides et quelques critiques, l’ailier brésilien de 25 ans a répondu de la meilleure des manières sur la scène européenne. Son doublé contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des Champions a non seulement rassuré le staff mais aussi enthousiasmé le Vélodrome, qui voit en lui un atout offensif de premier plan.

Le contraste est frappant : à Naples, Lang n’entre pas dans les plans de son entraîneur et semble déjà en difficulté d’adaptation. À Marseille, Paixão s’impose progressivement comme une pièce maîtresse du dispositif de De Zerbi, aux côtés de Greenwood et Aubameyang.

En définitive, l’échec du dossier Noa Lang apparaît aujourd’hui comme une bénédiction. L’OM a trouvé en Igor Paixão non seulement un joueur à fort potentiel, mais surtout un profil parfaitement adapté à son projet de jeu. À ce rythme, les Marseillais peuvent se féliciter d’avoir misé sur le bon ailier.