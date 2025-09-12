Mercato OM : Pas de regrets pour Rongier qui apprécie un point particulier loin de Marseille !

Valentin Rongier, ancien milieu de terrain de l’OM, a récemment évoqué son arrivée à Rennes dans une interview accordée à Ouest-France. L’ancien capitaine marseillais, transféré cet été pour 5,5 millions d’euros, se dit satisfait de retrouver une vie plus paisible, loin de la pression intense vécue sur la Canebière.

Après six saisons à Marseille, où il a disputé 196 matchs et porté le brassard de capitaine à 47 reprises, Rongier confie apprécier la sérénité bretonne. “J’étais au marché et on se baladait relativement tranquillement”, raconte le natif de Mâcon, ajoutant que ces moments simples avec sa conjointe et son fils étaient rares à l’OM.

Une vie plus tranquille après six ans à l’OM

Il compare le quotidien marseillais à celui de Rennes : “À Marseille, la passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre. C’est exceptionnel quand ça gagne, et quand ça perd c’est très oppressant.” Selon lui, cette pression constante a pesé sur son expérience sur la Canebière, marquée par de nombreuses crises, notamment l’attaque de la Commanderie en janvier 2021 et la très chaotique saison 2023-2024 avec la démission de l’entraîneur Marcelino et la succession rapide de ses successeurs.

OM : Double roulette, accélération… Bakola impressionnant à l’entrainement ! – https://t.co/bQp3V5Miac — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 12, 2025

Rongier a connu deux présidents (Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria) et neuf entraîneurs (dont Villas-Boas, Sampaoli, Tudor et De Zerbi) à l’OM, remportant néanmoins quelques succès sportifs comme trois deuxièmes places en Ligue 1 et une participation au Trophée des champions 2020, perdu contre le PSG (2-1).

Un nouveau défi au Stade Rennais

Pour Rongier, son départ de l’OM correspondait à la fin d’un cycle : “J’arrivais à la fin d’un cycle à l’OM, j’avais besoin d’un nouveau défi”. À Rennes, il a été rapidement promu capitaine par Habib Beye et affiche ses ambitions : ramener le club en Coupe d’Europe et viser une place dans le top 5 du championnat.

A lire : Paixao, un retour attendu pour l’attaque de l’OM

Le milieu de terrain insiste sur sa décision mûrement réfléchie : “Je n’ai aucun regret, ça a été vraiment réfléchi pendant des semaines. J’avais besoin d’un nouveau challenge.” Déjà, il a affronté son ancien club lors de la première journée de Ligue 1, s’imposant 1-0 malgré une infériorité numérique, montrant que sa transition vers le Stade Rennais se déroule sous les meilleurs auspices.