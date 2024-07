Mercato OM : pas de soucis concernant Greenwood ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM ne lâche pas la piste Greenwood et en a même fait sa priorité pour le poste d’ailier droit. La venue du joueur anglais divise beaucoup chez les supporters en raison de ses antécédents judiciaires, au sein du club on semble vouloir se ranger du côté de la justice anglaise et donner une seconde chance à l’attaquant.

L’OM semble conquis par Mason Greenwood. Si le club de la cité phocéenne fait tout pour essayer de faire signer le joueur le plus rapidement possible, c’est parce que l’ailier fait l’unanimité en interne. Parti en prêt du côté de Getafe en Espagne, le joueur a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Un talent dont l’OM aurait fait sa priorité pour le poste d’ailier droit et aurait même séduit De Zerbi.

Greenwood, un passif dur à mettre de côté ?

Après une première offre faites à Manchester United, dépassant celle de la Lazio, la direction marseillaise espère boucler ce transfert le plus tôt possible. Malgré un grand mouvement de contestation chez les supporters avec le #GreenwoodNotWelcome, l’OM ne semble pas vouloir enterrer le joueur en raison de son passé. Suite à des accusations de violences conjugales et de viol sur sa partenaire actuelle, le joueur avait été blanchi par la justice anglaise, après le « retrait de témoins clés et de nouveaux éléments ».

Un talent rare ?

Le board semble, de son côté, plus mesuré sur l’affaire. Selon la Provence, les dirigeants marseillais préfèrent se ranger derrière la justice anglaise et se concentrer sur les qualités de footballeur. En interne, tout le monde semble d’accord sur le gros coup sportif que le club pourrait réaliser et sur le talent indéniable de l’anglais. À 22 ans, l’attaquant a encore un très bel avenir sportif devant lui, et le fait que sa cote ait beaucoup chuté pourrait permettre à l’OM de réaliser ce coup.