Mercato OM : Pas encore arrivé à Marseille, Habib Beye se fait dézinguer sur RMC

La perspective de voir Habib Beye associé au banc de l’Olympique de Marseille continue de susciter des réactions. Sur RMC Sport, Jérôme Rothen a livré une analyse particulièrement sévère concernant la crédibilité de l’ancien défenseur marseillais. Des propos tranchants qui alimentent déjà le débat autour de l’OM.

Des critiques très directes sur RMC

Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer Habib Beye. L’ancien international français a remis en question la légitimité du consultant et technicien à prendre les rênes de Olympique de Marseille, pointant notamment la question du « copinage ».

« Encore une fois, je vais peut-être être cash. Mais Habib Beye, en quoi il a la crédibilité pour entraîner l’OM aujourd’hui ? A part le copinage… Ce copinage a été fait aussi dans le recrutement de certains joueurs et de certaines personnes qui occupent des fonctions dans le club. C’est que ça. C’est un bordel sans nom. […] Excuse moi de penser qu’Abardonado a sûrement plus de crédibilité qu’Habib Beye pour entraîner l’Olympique de Marseille sur le court terme. Plutôt que de te précipiter à faire un choix hallucinant, quand tu vois dans l’état dans lequel est le vestiaire de Rennes… Juste parce qu’il a l’étiquette du mec qui parle bien et de l’ancien joueur de l’OM… Jean-Pierre (Papin, NDLR) a plus de crédibilité ! »

Ces déclarations, particulièrement virulentes, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

💥 Rothen : “En quoi Habib Beye a la crédibilité d’entraîner l’OM ? Ce n’est que du copinage !” pic.twitter.com/bSKOwC68Ev — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 17, 2026

Les propos de Jérôme Rothen s’inscrivent dans un contexte de forte agitation autour de la situation sportive de l’OM. Chaque piste évoquée pour le poste d’entraîneur fait l’objet d’analyses passionnées, que ce soit chez les observateurs ou les anciens joueurs.

La sortie médiatique de Rothen illustre cette polarisation. Beye se fait dézinguer alors qu’il n’est même pas encore le coach de l’OM…