Mercato OM : Pau Lopez annonce déjà un nouveau coach à Marseille?

Alors que Pancho Abardonado est aux commandes de l’équipe première depuis la démission de Marcelino, Pau Lopez a glissé au micro de Free Ligue 1 qu’un nouveau coach arrivait. Simple phrase ou info de ce qui se trame en coulisses?

« On ne peut pas être plus bas. Il faut construire quelque chose à partir de lundi. L’ancien coach est parti, un nouveau coach va arriver. Je ne sais pas quand mais il va arriver… On va le faire. Je suis sûr que l’on va faire une bonne saison. Aujourd’hui il a manqué de tout, le caractère, c’est un Classico, on a joué un match amical. Je suis fier de ce que l’on a fait à Amsterdam mais aujourd’hui c’est un match catastrophe… », a lâché le portier espagnol au micro de Free Ligue 1 ce dimanche juste après la rencontre.

Une déclaration simplement lâchée pour évoquer la suite avec un peu d’optimisme ou une information glissée qu’un coach va débarquer prochainement? Les supporters sont toujours dans l’attente qu’un entraîneur débarque à l’OM pour prendre la suite de Marcelino et de Jacques Abardonado, pour le moment installé en intérim. Peu de rumeurs ou informations circulent autour d’un potentiel coach qui pourrait venir sur le banc marseillais.

On a manqué de couilles ce soir

Samuel Gigot était remonté après cette humiliation reçue par l’OM. « Très compliqué ce soir, on encaisse ce premier but très tôt, on encaisse ce deuxième but un peu chanceux et notre plan est vite tombé à l’eau. Quand vous jouait un Classico avec si peu d’envie ce n’est pas possible, a déclaré le défenseur central. Il faut plus leur rentrer dedans, on les a trop respecté. On a manqué de couilles ce soir tous ensemble. On les a regardé jouer, on a pas mis d’envie. Quand on joue ce genre de match, il n’y a pas d’excuse. On les attendra au retour aussi. On voulait fermer les espaces pour qu’il ne profite pas de leur vitesse. On a une ou deux situations, on est très déçus, il va falloir gagner la semaine prochaine.»