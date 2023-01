Mercato OM : Plus de 20M€ pour un buteur portugais ?

Un buteur étranger pourrait débarque suite au départ de Bamba Dieng au FC Lorient, Pablo Longoria serait prêt à faire un gros chèque pour s’offrir les services d’une jeune buteur de Liga portugaise !

Selon Record, l’OM veut recruter Vitinha. Le président Longoria aurait le buteur portugais de Braga dans son viseur, il serait même prêt à mettre plus de 20 millions d’euros pour le transfert du jeune attaquant de 22 ans. Cependant, la clause de départ de Vitinha est fixée à 30M€ et le club portugais serait hésitant. Le joueur a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en Liga (13 buts TTC).

Sp. Braga – Marselha entra na corrida por Vitinha https://t.co/D2GOhidzfs — Record Portugal (@Record_Portugal) January 29, 2023

Selon le journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges, « L’OM s’active pour recruter un attaquant. Selon nos infos, le profil a été ciblé, la piste est lancée, creusée. Il s’agit d’un attaquant qui joue à l’étranger. Plus que 2 jours pour boucler le dossier. »

Infos mercato de @SaberDesfa : – Dossier du « N°9 » : L’OM s’active pour recruter un attaquant. – Selon nos infos, le profil a été ciblé, la piste est lancée, creusée. Il s’agit d’un attaquant qui joue à l’étranger. Plus que 2 jours pour boucler le dossier. pic.twitter.com/82ndOZHzgW — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 29, 2023

Ancien rédacteur en chef des Sports sur RMC, Mohamed Bouhafsi a toujours des liens dans le football. Ce dernier sort régulièrement des informations sur l’OM. il vient de confirmer le départ de Dieng mais aussi la probable arrivée de son remplaçant : « Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi. Donc l’OM a trouvé son remplaçant ? Oui ! (…) Ils ont tout fait pour avoir Moffi mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire. » Patience…

Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi … — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

Oui 😉… — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

Non non ils ont tout fait pour l’avoir mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire … — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

L’attaquant de l’Olympique de Marseille devrait bien s’engager avec le FC Lorient dans les prochaines heures. Les dirigeants olympiens ont semble-t-il trouvé un accord financier avec leurs homologues bretons. Selon le journaliste Mohamed Bouhafsi le montant du transfert est de 8 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus.

⚪️🔵🟠 Accord définitif entre l’#OM et #Lorient pour le transfert de Bamba #Dieng. 8+2M de bonus. L’attaquant est déjà à Lorient. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

Sur Twitter, le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin évoquait hier soir qu’il n’y avait eu aucun problème lors de la visite médicale du joueur.

Il n’y a aucun problème à la visite médicale pour Bamba #Dieng à #Lorient. Mais il va rentrer à #Marseille car l’offre des Merlus est trop basse et ne correspond pas à ce que veulent les dirigeants de l’#OM. #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 26, 2023

