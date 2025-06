Mercato OM : RMC et l’Equipe parlent de plusieurs départs avant un gros recrutement en défense !

C’est le gros dossier du mercato estival de l’OM : reconstruire une défense qui a déçu, et faire le ménage dans un secteur en manque de fiabilité. Avec plusieurs joueurs sur le départ, l’Olympique de Marseille cherche à tourner la page pour donner à Roberto De Zerbi les armes nécessaires à ses ambitions.

Le constat est sans appel : plusieurs recrues ou paris défensifs n’ont pas donné satisfaction. Lilian Brassier, arrivé à l’été 2024, n’a jamais convaincu l’entraîneur italien. « Il n’a pas su combler les attentes de Roberto De Zerbi », rapporte L’Équipe, précisant que Brassier a rapidement disparu de la rotation dès l’automne. Même constat pour Derek Cornelius, relégué en fin de saison après des prestations jugées insuffisantes. « Il ne s’est jamais imposé comme une valeur sûre », note RMC Sport, qui évoque un avenir très incertain pour l’international canadien.

Felipe, Cornelius et Lirola vers la sortie, un doute pour Merlin et Garcia ?

Autre échec cuisant : Luiz Felipe Ramos, arrivé en janvier, déjà reparti quelques mois plus tard. « Sa condition physique et sa vue déclinantes » ont convaincu le club de ne pas s’attarder selon RMC, malgré son rôle positif dans le vestiaire.

Dans ce contexte, Geoffrey Kondogbia, parfois aligné en défense centrale, devrait retrouver son poste de prédilection au milieu. Le flanc gauche interroge également : Quentin Merlin, jugé prometteur, a alterné le bon et le moins bon. Son remplaçant, Ulisses Garcia, a été plus convaincant sans toutefois s’imposer comme un titulaire. Si une offre intéressante se présente pour Merlin – notamment après l’Euro Espoirs –, Marseille pourrait être tenté de le vendre, d’autant que le club cherche un latéral gauche plus solide pour évoluer dans une défense à quatre.

Balerdi et Murillo, les deux valeurs sures !

À droite, Amir Murillo est l’un des rares éléments à avoir donné satisfaction. Polyvalent, fiable, il reste une pièce importante pour De Zerbi. À l’inverse, Pol Lirola n’entre pas dans les plans. Mis à l’écart dès l’été dernier, il ne sera pas retenu, alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.

Seuls véritables piliers de la saison passée, Leo Balerdi et Amir Murillo devraient être les bases de la future arrière-garde marseillaise. Le reste de la défense de l’OM est appelé à être remanié en profondeur, pour permettre à De Zerbi de repartir sur des fondations plus solides. Le chantier est immense, mais nécessaire. CJ Egan-Riley a déjà été recruté, libre en provenance de Burnley, il pourrait débuter comme doublure de Balerdi…