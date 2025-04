Mercato OM : Pogba a fait sa short-list !

Sans club depuis sa suspension, Paul Pogba devrait retrouver un nouveau challenge pour la saison prochaine. D’après Sky Sports, l’international français aurait déjà donné ses préférences.

Ces derniers mois l’Olympique de Marseille a été associé à Paul Pogba. D’après Sky Sports, le milieu de terrain se maintient en forme à Miami et observe les possibilités pour son avenir. Le journaliste Florian Plettenberg explique dans un post qu’il aurait coché plusieurs championnats dont la Ligue 1 pour la saison prochaine.

🚨🆕 Paul #Pogba is currently keeping himself fit in Miami and wants to make a strong comeback next season by signing with a new club.

The market is being explored and talks are ongoing. Understand Pogba is open to a move to the Bundesliga, La Liga, or Ligue 1. MLS and Saudi… pic.twitter.com/N8W8nhTIDK

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 15, 2025