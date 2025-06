Mercato OM : Pogba proposé à un autre club français ?

Paul Pogba, libre de tout contrat depuis la rupture de son engagement avec la Juventus, cherche un nouveau point de chute. Selon une information de Foot Mercato, confirmée par RMC Sport, le milieu de terrain champion du monde 2018 a été proposé à l’AS Monaco. Cette piste intervient alors que son nom circulait également du côté de l’Olympique de Marseille et qu’il a récemment été associé à DC United, en MLS.

Installé à Miami, où il poursuit sa remise en forme, Paul Pogba est désormais libre de rejouer depuis le 11 mars 2025. Initialement suspendu quatre ans pour dopage, sa sanction a été réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport. Son dernier match professionnel remonte au 3 septembre 2023 face à Empoli.

En avril, le joueur avait exprimé sa détermination à revenir au plus haut niveau. “Je me suis entraîné seul, mais je n’ai jamais abandonné et j’ai toujours poursuivi mon rêve et ce que je veux accomplir”, avait-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Monaco, une option crédible ?

La proposition faite à l’AS Monaco marque une étape importante dans la quête d’un nouveau défi sportif pour l’ex-joueur de Manchester United. À 32 ans en 2026, Pogba garde en ligne de mire une possible participation à la Coupe du monde, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’OM ne semble plus vraiment sur le coup, le salaire du joueur étant un obstacle important. Benatia avait confié à l’Equipe : «S’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente.»