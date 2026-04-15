Mercato OM : Pour ce journaliste de l’Equipe, Marseille va devoir se serrer la ceinture…

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une nouvelle page avec l’arrivée de Stéphane Richard, les premières déclarations du futur président suscitent déjà des interprétations. Sur la chaîne L’Équipe, le journaliste Olivier Bossard évoque clairement une politique de rigueur financière à venir.

Une situation financière qui impose la prudence

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Nommé par Frank McCourt à la présidence de l’OM, Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet. Invité sur RTL par Marc-Olivier Fogiel, l’ancien dirigeant d’Orange a dressé un constat lucide de la situation économique du club phocéen. Avec plus de 100 millions d’euros de pertes enregistrées la saison passée, l’Olympique de Marseille doit impérativement rééquilibrer ses comptes.

Sans employer directement le terme d’austérité, le futur président a insisté sur la nécessité de stabilité, laissant entendre que les dépenses seront encadrées lors du prochain mercato.

Une lecture claire : priorité au redressement

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Olivier Bossard a livré son analyse des propos tenus par Stéphane Richard : « Ce que dit Stéphane Richard dans ses déclarations, je vois aussi ça comme, il y a tellement de dettes que de toute façon on ne va pas sortir le chéquier la saison prochaine, on va d’abord penser à épurer tout ça avant de changer et recruter. »

Une interprétation qui rejoint les réalités économiques actuelles du club. Le prochain mercato de l’OM pourrait ainsi être marqué par une gestion plus stricte, avec un objectif prioritaire : réduire une masse salariale jugée trop élevée au regard des revenus.

Dans ce contexte, la qualification pour une compétition européenne majeure, notamment la Ligue des champions, pourrait peser lourd dans les décisions budgétaires. Elle conditionnerait directement les marges de manœuvre du futur directeur sportif, encore à confirmer, ainsi que la stratégie globale de recrutement de l’Olympique de Marseille.

À court terme, le club marseillais semble donc s’orienter vers une période de transition, où la rigueur financière pourrait primer sur les investissements massifs.