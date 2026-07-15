Mercato OM : pour Mathieu Grégoire, Greenwood n’a jamais été pensé comme un joueur à conserver !

Alors que Mason Greenwood s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille, le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire a livré son analyse de ce dossier sur son compte X. Selon lui, le recrutement de l’attaquant anglais répondait dès l’origine à une logique de valorisation à court terme plutôt qu’à un projet de long terme.

Une opération pensée pour le court terme

Dans un message publié sur son compte X, Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, estime que le transfert de Mason Greenwood à l’OM ne devait pas s’inscrire dans la durée.

Selon lui, le choix de n’acquérir qu’une partie des droits économiques du joueur lors de son arrivée en 2024 traduisait déjà cette stratégie.

« Quand tu ne prends que 50 % des droits du joueur en 2024, tu sais que Greenwood est pour Longoria un pur deal de leasing. »

Quand tu ne prends que 50% des droits du joueur en 2024, tu sais que Greenwood est pour Longoria un pur deal de leasing. Comme bcp avant lui (Gerson), ou nombre de dossiers «courts» (Saliba, Sanchez, Auba 1). C’était pour avoir une Ferrari à l’instant T, pas un achat immobilier https://t.co/hYktmtlgGu — Mathieu Grégoire (@Serguei) July 14, 2026

« Une Ferrari à l’instant T »

Toujours dans cette publication, le journaliste compare ce dossier à plusieurs opérations déjà réalisées par Pablo Longoria sur le marché des transferts.

Il cite notamment Gerson, mais également des profils recrutés pour une durée plus courte comme William Saliba, Alexis Sánchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour résumer sa vision, Mathieu Grégoire poursuit :

« C’était pour avoir une Ferrari à l’instant T, pas un achat immobilier… »

Greenwood va quitter l’OM après deux saisons

Cette analyse intervient alors que Mason Greenwood s’est engagé avec Fenerbahçe pour 4 ans.

Un accord a été trouvé entre le club turc et l’OM pour un transfert estimé à 39 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus. 40% de cette somme revient à Manchester United.

Après deux saisons passées à Marseille, l’attaquant anglais devrait donc quitter le club, mettant fin à l’un des dossiers les plus suivis du mercato estival.