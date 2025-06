Mercato OM : Pour Riolo, il n’y a aucune solution inquiétude à avoir pour les supporters marseillais !

Alors que les rumeurs ne cessent de s’agiter sur le potentiel départ de Roberto De Zerbi, le journaliste Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation. Il est impossible pour lui de voir l’entraîneur quitter le club de l’OM cet été, alors que tous les dirigeants semblent sur la même longueur d’onde.

C’est la rumeur qui agite Marseille ces derniers jours ! Roberto De Zerbi serait suivi de près par l’Inter Milan, après le départ d’Inzaghi, et des doutes sur sa présence l’année prochaine sur le banc de l’OM ont commencé à émerger. Cependant, invité à réagir à ces bruits de couloir sur l’antenne de l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo s’est exprimé sur le sujet, expliquant pourquoi selon lui le tacticien italien ne devrait pas quitter le Sud de la France cet été.

« Je crois que De Zerbi ne bougera pas. Que l’Inter s’intéresse à lui ne changera rien, ils sont allés voir McCourt aux États-Unis et ont fait trois jours de réunions de suite à Marseille pour définir le projet et parler de la suite et du recrutement. Je ne peux pas croire une seconde qu’il ne continue pas. Il n’y a aucune raison d’avoir peur pour les supporters de l’OM. Si on veut rigoler avec ça on peut mais franchement je tomberais par terre si j’apprenais qu’il partait. Et de ce qu’on me dit à Marseille c’est que c’est impossible. »

A lire aussi : Mercato OM : L’info de Fabrizio Romano qui va soulager les supporters marseillais !

De Zerbi, se queda ?

⚪🔵 Daniel Riolo ne croit pas une seconde à un départ de De Zerbi de l’OM. pic.twitter.com/JuFZPgmpzS — After Foot RMC (@AfterRMC) June 3, 2025

Une prise de position dont Riolo est sûre, malgré les rebondissements exceptionnels pouvant arriver dans le foot. « Après si jamais il devait se passer un coup du sort, où on se dit que dans le foot tout est possible, ce serait un camouflé énorme pour Longoria et Benatia. Et je ne crois pas que ça leur arrivera. Je pense qu’ils ont déjà tout verrouillé et qu’ils travaillent tous les trois ensemble depuis un an, et encore plus ces derniers jours afin de bosser sur les recrutements pour l’année prochaine. »

Roberto De Zerbi a d’ailleurs été interrogé sur cette rumeur alors qu’il était en Italie, à Foggia, afin de recevoir le titre de “citoyen d’honneur”. Il avait écarté la rumeur affirmant être bien à Marseille. « Pour mon avenir ? Je suis heureux à Marseille et je n’ai reçu aucun appel d’autres clubs ». Une information qui rassure les supporters sans toutefois garantir à 100% qu’il restera à son poste la saison prochaine.