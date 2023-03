Mercato OM : Pour Tudor ce ne sont que des rumeurs (pour faire du clic) !

Interrogé ce jeudi en conférence de presse sur l’intérêt de la Juventus, Igor Tudor a affirmé que les rumeurs étaient infondées.

Arrivé l’été dernier à Marseille en lieu et place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des premiers mois difficiles à l’OM. Aujourd’hui, l’entraîneur croate fait presque l’unanimité. Avec lui, l’Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1 et en bonne position pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. La réussite de l’ancien entraîneur du Hellas Vérone aurait selon certains médias italiens attirés l’attention des dirigeants de la Juventus Turin. Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille du match contre Montpellier, Tudor a tenu à clarifier les choses : Les rumeurs sur un intérêt de la Juventus sont infondées.

Vous croyez vraiment ce qu’écrivent les journalistes ?

« Je fais une blague, mais vous croyez vraiment ce qu’écrivent les journalistes ? Je vous pose la question alors que vous en êtes un. Je ne commente pas, j’ai le match demain. Ça fait partie du monde du foot où on parle de tout. De par mon expérience, beaucoup de nouvelles sont inventées. Ça fait du clic sur internet, c’est un monde qui a toujours besoin de donner des nouvelles. » Igor Tudor – Conférence de presse (29/03/2023)

🎙Igor Tudor sur la rumeur d’un intérêt de la Juventus : « Vous croyez vraiment ce que disent les journalistes ?

C’est le monde du foot. Il y a tellement de choses qui sont inventées pour faire le plus de clics sur internet.

Tudor n’a pas une grande estime pour Guendouzi

« Guendouzi est victime de la paire Rongier – Veretout. Elle fonctionne tellement bien au poste qui est naturellement le sien donc il joue plus haut sur le terrain par Tudor. Je sais par des échos que j’ai eues, très proches de Tudor, qu’il n’a pas une grande estime pour le joueur Guendouzi. Nous ça peut nous surprendre parce que j’ai plutôt un regard positif sur le joueur et sa saison mais Tudor, lui, trouve que c’est un joueur qui se disperse beaucoup, qui manque d’intelligence et de discipline dans ce qu’on lui demande » Stéphane Guy – Source : RMC (30/03/23)