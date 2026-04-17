Mercato OM : “Pourquoi être revenu à l’OM ? Parce que je suis un fada !”

De retour à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur les coulisses de son transfert estival 2025. L’attaquant gabonais explique comment la fin soudaine de son aventure en Arabie saoudite a ouvert la porte à un come-back inattendu sur la Canebière.

Un mercato bouleversé pour Pierre-Emerick Aubameyang

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Après une saison 2023-2024 aboutie avec 30 buts en 51 matches, Pierre-Emerick Aubameyang avait quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Al-Qadsiah. À 35 ans, l’ancien attaquant d’Arsenal semblait se diriger vers une fin de carrière plus tranquille en Saudi Pro League.

Mais la situation a rapidement évolué. Dans un entretien accordé au média Maritima, l’attaquant détaille ce retournement de situation : « Mon aventure à Al-Qadsiah s’est terminée du jour au lendemain, alors que j’avais pour objectif de rester là-bas. Et tout de suite, Marseille est venu prendre les infos, ils savaient que j’allais être libre. Ils savaient que je ne suis pas quelqu’un qui change de mentalité et qui reste focus. L’OM est venu vers moi et j’ai forcément accepté parce que mon premier passage reste extraordinaire. Pourquoi être revenu à l’OM ? Parce que je suis un fada ! (rires) »

L’OM à l’affût et réactif sur le dossier

Ce témoignage met en lumière la réactivité de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Informé rapidement de la situation contractuelle de Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen a su saisir une opportunité rare : celle de récupérer un attaquant performant, déjà intégré au contexte marseillais.

Avec ce come-back, l’Olympique de Marseille sécurise un profil expérimenté et familier du vestiaire, dans un mercato où la connaissance du club et l’efficacité offensive sont des atouts majeurs.