Mercato OM : Pourquoi l’arrivée de Bruno Genesio n’est pas encore bouclée !

Alors que Bruno Genesio reste le grand favori pour devenir le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille, le dossier n’est pas encore totalement finalisé. Selon les informations de L’Équipe, plusieurs détails restent à régler entre les différentes parties, tandis qu’un élément extérieur pourrait encore ralentir l’officialisation : la décision imminente de l’UEFA concernant la situation financière du club marseillais.

Genesio, la priorité absolue de la nouvelle direction

Depuis la nomination de Stéphane Richard à la présidence et l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OM s’active pour compléter son nouvel organigramme avec la nomination d’un entraîneur.

Selon L’Équipe, la direction olympienne a rapidement arrêté son choix. Si Christophe Galtier a bien été sondé, Bruno Genesio est aujourd’hui la seule piste activement travaillée par le club.

Les premiers échanges entre le technicien de 59 ans et Stéphane Richard auraient été particulièrement positifs. Les deux hommes partageraient une vision commune du projet marseillais, axée sur davantage de stabilité après une saison marquée par les turbulences sportives et institutionnelles.

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Un accord proche… mais pas encore signé

Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué un accord total entre l’OM et l’ancien entraîneur du LOSC autour d’un contrat de deux saisons assorti d’une année supplémentaire en option.

Pourtant, selon L’Équipe, aucun engagement définitif n’a encore été signé.

Des discussions se poursuivent toujours autour de plusieurs points du contrat et certaines garanties demandées par Bruno Genesio restent encore à finaliser. Rien qui ne semble remettre en cause l’issue du dossier, mais suffisamment pour empêcher une officialisation immédiate.

L’optimisme reste toutefois de mise dans les deux camps.

La menace de l’UEFA change la donne

Le principal frein à une conclusion rapide du dossier ne serait cependant pas lié aux négociations contractuelles.

L’OM attend désormais avec attention le verdict de l’UEFA concernant sa situation financière. Le club phocéen a été auditionné cette semaine dans le cadre du suivi de l’accord de règlement signé avec l’instance européenne en 2022.

Parmi les sanctions envisagées figure notamment une possible exclusion de la Ligue Europa, même si ce scénario n’apparaît pas comme le plus probable.

Une telle décision aurait évidemment un impact considérable sur l’attractivité du projet marseillais et sur la construction de l’effectif pour la saison prochaine.

Selon le quotidien sportif, les dirigeants olympiens préfèrent donc attendre d’être fixés avant de finaliser définitivement l’arrivée de leur futur entraîneur.

Richard et Lorenzi voient en Genesio le profil idéal

Malgré ce contexte incertain, Bruno Genesio conserve toute la confiance de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi.

Les deux hommes apprécient particulièrement son expérience du haut niveau, sa parfaite connaissance de la Ligue 1 et sa capacité à instaurer un climat de travail serein.

Après une saison marquée par les tensions internes, la nouvelle direction souhaite s’appuyer sur un entraîneur capable d’incarner un projet plus stable et plus structuré.

Le profil de Genesio correspond précisément à cette volonté.

Un mois de juin décisif pour l’OM

En parallèle du dossier de l’entraîneur, Grégory Lorenzi doit également gérer plusieurs dossiers prioritaires sur le mercato.

Des ventes importantes sont attendues afin de présenter des garanties suffisantes lors du passage devant la DNCG prévu dans les prochaines semaines.

Entre la décision de l’UEFA, l’audition devant le gendarme financier du football français et la nomination du futur entraîneur, le mois de juin s’annonce déterminant pour l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Une fois ces obstacles levés, l’arrivée de Bruno Genesio pourrait alors devenir l’une des premières pierres du nouveau projet lancé par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.