Mercato OM : Pourquoi le PSG s’intéresse toujours à Kamara ?

Le nom de Boubacar Kamara a été évoqué du côté du PSG. Le club parisien ne s’intéresse pas au défenseur ou milieu de terrain de l’OM par hasard…

En effet, selon L’Equipe la direction qatari aurait recommandé à Leonardo d’orienter son recrutement sur de jeunes joueurs français formés en France. Un choix guidé par plusieurs raisons. Tout d’abord financière, car le PSG, comme tous les clubs, a perdu de l’argent à cause de la crise du Coronavirus (170€?). L’autre raison serait liée à la règle de l’UEFA concernant la liste A des joueurs inscrits en Ligue des Champions. En effet, sur le 25 noms susceptibles d’être inscris, 8 doivent être formés dans le pays pendant 3 ans entre l’âge de 15 à 21 ans (dont la moitié par le club lui même). Le club parisien serait donc à la recherche de ces profils et aurait donc coché le nom du marseillais Boubacar Kamara…

Paris cherche des jeunes français formé en France ?

Le jeune défenseur ou milieu de terrain ne serait pas seul, Bennacer (Milan mais formé à Arles), Ndombélé (Tottenham mais formé à Guingamp et Amiens) ou encore Maouassa (Rennes, formé à Nancy) seraient suivis. Le club parisien aurait d’autres cibles dans avec ce profil et pourrait passer à l’action en août. Concernant Kamara, le deal semble compliqué. Même si l’OM a besoin d’argent, le minot veut disputer la Ligue des Champions avec son club formateur et s’il devait quitter Marseille, un départ vers le PSG serait surement son dernier choix…