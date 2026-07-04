Mercato OM : pourquoi Marseille refuse de vendre ses joueurs dans l’urgence

Malgré la nécessité de réaliser plusieurs ventes lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille entend conserver la maîtrise des négociations. Selon RMC Sport, les dirigeants olympiens ont obtenu une marge de manœuvre auprès de la DNCG afin d’éviter de céder leurs joueurs à des conditions défavorables.

Une stratégie assumée face aux clubs acheteurs

La situation financière de l’OM est connue de nombreux clubs européens. Selon RMC Sport, plusieurs formations intéressées par des joueurs marseillais estiment être en position de force dans les négociations en raison des contraintes économiques qui pèsent sur le club.

Les dirigeants olympiens souhaitent justement éviter ce scénario. Toujours selon RMC Sport, ils ont expliqué à la DNCG qu’une obligation de vendre rapidement risquerait d’entraîner des transferts à des montants inférieurs à la valeur estimée de leurs joueurs.

La DNCG a accordé du temps à l’OM

Selon RMC Sport, les discussions avec la DNCG ont permis à l’OM d’obtenir davantage de temps pour atteindre ses objectifs financiers.

Le club s’est engagé à réaliser 80 millions d’euros de ventes avant la fin du mois de juin 2027, ce qui lui offre la possibilité d’étaler ces opérations sur plusieurs fenêtres de mercato plutôt que de conclure plusieurs transferts dans l’urgence dès cet été.

Cette marge de manœuvre doit permettre aux dirigeants d’attendre des offres correspondant à leurs attentes financières.

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Le dossier Greenwood illustre cette position

Toujours selon RMC Sport, le dossier Mason Greenwood illustre cette stratégie.

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs, l’OM ne souhaite pas accepter une offre inférieure à ses exigences financières. Le média indique que Marseille espère toujours voir d’autres prétendants entrer dans la course, notamment l’Atlético de Madrid ou la Juventus, afin de favoriser une concurrence susceptible de faire monter les enchères.

Le club garderait également un œil sur une éventuelle offensive venue d’Arabie saoudite.

Trouver l’équilibre entre finances et ambitions sportives

Si les ventes restent indispensables pour assainir la situation financière du club, l’OM ne souhaite pas reconstruire son effectif dans la précipitation.

Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais veulent concilier leurs engagements financiers avec leur objectif de conserver une équipe compétitive. Cette stratégie doit permettre de répondre aux exigences de la DNCG tout en donnant à Bruno Genesio un groupe capable de viser les premières places de Ligue 1.