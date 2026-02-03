Mercato OM : Premier match et superbe premier but de Neal Maupay !

Prêté par l’Olympique de Marseille avec option d’achat, Neal Maupay a trouvé le chemin des filets dès son premier match officiel avec le FC Séville. L’attaquant français a marqué lundi soir lors de la défaite andalouse sur la pelouse de Majorque (4-1), confirmant une entame individuelle réussie malgré le contexte collectif difficile.

Un premier match abouti pour Maupay en Liga

Aligné d’entrée pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, Neal Maupay n’a pas tardé à se signaler. L’attaquant de 29 ans a inscrit l’unique but sévillan juste avant la pause, égalisant temporairement d’une frappe puissante dans la lucarne opposée, depuis le côté droit de la surface. Une réalisation qui a marqué ses débuts en Liga et illustré son sens du but.

GOL DO SEVILLA Mallorca 1×1 Sevilla ⚽️ Neal Maupay – GOLAÇO!

🅰️ Peque Fernández 🏆 La Liga | 22° Rodada

🏟️ Estadi de Son Moix

📺 @ESPNBrasil pic.twitter.com/m9IGVi3AA5 — Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 2, 2026



Pour célébrer, le joueur formé à Nice a repris son geste fétiche en mimant un lancer de fléchettes, clin d’œil à une passion bien connue. Remplacé à la 79e minute par Isaac Romero, le joueur prêté par l’OM a laissé une impression encourageante sur le plan individuel.

Le FC Séville toujours en difficulté, l’OM attentif

Si la performance de Maupay constitue une note positive, le résultat final reste préoccupant pour le FC Séville. En seconde période, le club andalou a sombré en encaissant trois buts supplémentaires face à un concurrent direct pour le maintien. Après 22 journées, Séville occupe la 15e place de Liga, avec une avance réduite sur la zone rouge.

Du côté de l’Olympique de Marseille, ce premier but est scruté avec attention. Mis en difficulté par un temps de jeu très limité depuis l’été, l’attaquant avait quitté la Canebière en janvier pour retrouver de la continuité. La saison passée, sous les ordres de Roberto De Zerbi, Neal Maupay avait pourtant apporté sa contribution avec quatre buts et quatre passes décisives en 24 matches.

Ce premier but avec le FC Séville pourrait marquer un tournant pour l’attaquant, désormais en quête de régularité et de confiance loin de l’OM, dans un championnat exigeant et sous pression permanente.