Mercato OM : Première officialisation cette après midi !

L’Olympique de Marseille devrait officialiser sa première recrue ce lundi après la visite médicale passée. Le milieu de terrain Jean Onana est arrivé à Marseille dimanche, le milieu de terrain va être prêté jusqu’à la fin de la saison.

Selon RMC, la signature de Jean Onana devrait être officialisée cette après-midi. « Ce n’est plus qu’une question d’heures. Jean Onana va signer son contrat ce lundi après-midi avec l’OM. L’agente Rafaela Pimenta a joué un rôle important dans ce dossier. » C’est un prêt annoncé avec une option d’achat non obligatoire estimée à 4M€.

Joyeux anniversaire à Jean Onana qui fête ses 24 ans aujourd’hui. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/8hsgBSfO8q — AllezLesLions (@AllezLesLions) January 8, 2024

Annoncé comme étant la première recrue hivernale de l‘Olympique de Marseille, Jean Onana débarque ce dimanche soir à Marseille. Le milieu de terrain devrait passer sa visite médicale ce lundi et donc être officialisé dans la foulée.

Arrivée en cours 😉 pic.twitter.com/6SAdjcdg8U — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) January 7, 2024

Gattuso cible ses besoins

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Thionville, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Le coach attend des recrues à plusieurs postes : « Au niveau numérique, à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Après au niveau des attaquants, défenseurs, on peut gérer. Mais s’il y a un problème au milieu, on sera en difficulté. C’est le secteur où on a le plus de problème. On doit bien réfléchir. On doit trouver une alternative à Lodi s’il n’est pas disponible. On verra ce que nous offre le mercato. Après 5/6 matchs, quand les joueurs reviendront de la CAN, on risque de se trouver avec 28 joueurs. Je n’aime pas gérer autant de joueurs. Il faut aussi des ventes. Je veux que ce soit des joueurs qui viennent ici avec envie. L’envie de lutter, jouer. Je préfère attendre que de prendre des joueurs sur lesquels je ne peux pas compter, qui ne correspondent pas. On cherche un profil d’un joueur qui connaît la France, la Ligue 1, qui connait la langue aussi. On n’a pas le temps de prendre quelqu’un qui n’est pas prêt. On recherche quelqu’un qui puisse jouer rapidement. »