Thionville – OM (0-1): « Il fallait passer ce tour, on l’a fait, c’est bien ! » se félicite Aubameyang

L’OM s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en s’imposant 0-1 sur la pelouse du stade Saint-Symphorien face à Thionville grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang sur une superbe ouverture de Veretout (62e). L’international gabonais s’est félicité de cette victoire au micro de France TV après la rencontre.

« On connaît la coupe de France, on sait comment ça se passe. On savait que ce ne serait pas trop facile. Il fallait être patient. Il fallait passer ce tour, on l’a fait, c’est bien. L’année commence bien, avec un but, tant mieux « , a affirmé Aubameyang.