Mercato OM : première offre refusée pour Aguerd !

Le dossier Nayef Aguerd s’accélère entre l’Olympique de Marseille et la Real Sociedad. Selon Foot Mercato, le club basque a formulé une première offre sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat, mais celle-ci a été refusée par l’OM. Les discussions se poursuivent alors que le défenseur marocain a déjà donné son feu vert à un retour en Espagne.

Une première proposition à 12,5 M€ potentiels refusée

La Real Sociedad est passée à l’action pour Nayef Aguerd. D’après les informations de Foot Mercato, le club espagnol a transmis une première proposition à l’Olympique de Marseille.

Cette offre comprendrait un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti de bonus et d’une option d’achat fixée à 10 millions d’euros.

Une formule qui n’a pas convaincu la direction marseillaise, puisque l’OM a refusé cette première proposition.

Le dossier n’est toutefois pas refermé. Foot Mercato indique que les deux clubs poursuivent actuellement leurs discussions afin de tenter de trouver un terrain d’entente.

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Aguerd a déjà donné son accord

La position du joueur ne constitue visiblement pas un obstacle dans les négociations.

Toujours selon Foot Mercato, Nayef Aguerd a déjà donné son feu vert à la Real Sociedad. Le défenseur marocain est donc favorable à un départ vers le club basque.

En cas d’accord définitif entre les deux formations, un contrat de cinq ans l’attendrait en Espagne.

Aguerd connaît déjà parfaitement la Real Sociedad puisqu’il y a évolué avant son arrivée à Marseille. Cette volonté du joueur pourrait faciliter les prochaines étapes des discussions, même si les deux clubs doivent encore s’entendre sur les conditions financières de l’opération.

L’OM veut de meilleures conditions

Le refus de cette première offre montre que Marseille ne souhaite pas accepter n’importe quelle formule pour céder son défenseur.

La proposition de la Real Sociedad repose essentiellement sur un prêt, avec une option d’achat de 10 M€. À ce stade, Foot Mercato ne précise pas si cette option serait susceptible de devenir obligatoire selon certaines conditions.

L’OM attend donc une amélioration de la proposition espagnole avant de donner son accord.

Après une première offre refusée, les négociations restent ouvertes. La volonté d’Aguerd de rejoindre la Real Sociedad est désormais claire, mais le club espagnol devra encore convaincre Marseille pour permettre au défenseur marocain de retrouver la Liga.