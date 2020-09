Mercato OM : Prolongation de contrat, départ libre, Thauvin est cash sur son futur !

L’avenir de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille est loin d’être assuré avec un contrat se terminant en juin 2021. L’ailier international français s’est livré sur le sujet à L’Équipe…

Le champion du monde 2018 s’est montré très honnête sur son avenir à moyen terme et n’écarte aucune option…

Longoria a repris en main mon dossier

« (Où en est la prolongation ?) Pour l’instant, nulle part. Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer. Très honnêtement, oui, ça m’étonne qu’on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m’étonne, c’est parce que je l’ai déjà dit à mon président. J’estime que c’est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu’un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd’hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde. (Un départ libre envisagé ?) Bien évidemment. Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. Je n’ai pas de proposition de contrat de l’OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu’au mois de juin, je suis sans club. »

Florian Thauvin – Source : L’Équipe