Mercato OM : Quand il voit le niveau technique de cette recrue, Acherchour “saigne des yeux”

L’actualité de l’Olympique de Marseille a été secouée par les propos très tranchés de Walid Acherchour au sujet d’Igor Paixao, lors de son intervention dans l’émission Winamax FC. Le consultant a longuement analysé les performances du joueur brésilien, et il n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt ses limites avec une grande franchise.

D’entrée, Acherchour a reconnu les qualités d’engagement du joueur : « Paixao ? Il court, il fait des efforts, il est généreux. Je n’ai aucun problème là-dessus et je le vois sur le terrain. » Mais pour lui, cette implication ne compense pas les lacunes techniques qu’il estime flagrantes. Il poursuit : « Maintenant, quand tu regardes son rapport au ballon, tu saignes des yeux. Son pouvoir d’élimination est inexistant. »

Une critique forte, appuyée par une comparaison directe avec un autre joueur : « Quand tu vois que Weah fait plus de différence en 1 contre 1 que lui, c’est une triste réalité. » Acherchour juge que le Brésilien n’arrive pas à créer de danger dans des situations serrées : « S’il n’a pas 25 mètres à courir pour faire la différence, il est mort. J’aimerais bien voir ses qualités de percussion, mais je ne les vois pas. »



Selon lui, l’attaquant marseillais manque d’impact dès qu’il est en possession du ballon : « Il y a une stérilité sans nom à chaque fois qu’il a le ballon : soit il revient vers l’arrière, soit il perd ses duels. » Pour le consultant, les attentes envers un joueur de ce niveau sont plus élevées, surtout au regard de son statut : « Alors oui c’est bien les efforts défensifs, mais quand tu as coûté ce prix-là, quand tu as ce standing-là, tu dois au moins avoir un pouvoir de dissuasion. »

Igor Paixao combatif, mais limité…

Ces déclarations très directes relancent le débat autour de Paixao à l’OM, notamment concernant sa capacité à répondre aux attentes d’un club en quête de régularité et d’impact offensif. Si son volume de course et sa générosité sont salués, c’est surtout son manque d’efficacité balle au pied qui est pointé du doigt.

Le joueur brésilien, arrivé avec un certain standing et des ambitions, devra donc répondre sur le terrain aux critiques formulées. Si ce dernier reste assez brouillon dans le jeu il a quand même marqué 4 buts en Ligue des Champions…