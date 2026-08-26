Mercato OM : quatre départs attendus parmi ces 12 gros salaires !

L’Olympique de Marseille doit encore accélérer son opération dégraissage dans la dernière ligne droite du mercato. Selon La Provence, parmi les principaux revenus de l’effectif, quatre joueurs doivent encore quitter le club afin de faire suffisamment baisser la masse salariale. Une contrainte qui pourrait concerner plusieurs cadres de Bruno Genesio.

Douze joueurs concernés par cette équation

Le message est désormais très clair du côté de l’OM : avant de pouvoir recruter, le club doit encore réduire fortement sa masse salariale.

Selon La Provence, une liste de joueurs aux revenus importants est particulièrement surveillée. On y retrouve Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri, Pierre-Emile Højbjerg, Angel Gomes, Amine Harit, Igor Paixao, Amine Gouiri, Nayef Aguerd, Neal Maupay, Leonardo Balerdi et Quinten Timber.

Parmi ces douze joueurs, quatre départs seraient encore nécessaires.

Une donnée qui permet de mesurer l’ampleur du chantier auquel est confrontée la direction olympienne dans les derniers jours du marché.

Des choix forcément douloureux

Le problème pour Marseille est que cette liste comprend plusieurs éléments importants du onze de Bruno Genesio.

Gouiri, Paixao, Gomes, Højbjerg, Weah ou encore Aguerd peuvent avoir un rôle majeur sportivement, mais leur valeur marchande et leur niveau de rémunération en font aussi des leviers possibles pour alléger les finances.

À l’inverse, certains dossiers apparaissent plus complexes en raison de salaires élevés ou d’un marché plus restreint. La direction de l’OM doit donc trouver un équilibre délicat : réaliser quatre sorties suffisamment importantes sans affaiblir excessivement l’équipe.

Cette contrainte explique aussi pourquoi le club n’a toujours pas pu accélérer sur les arrivées, malgré plusieurs pistes déjà travaillées.

La dernière semaine du mercato s’annonce donc décisive. Avant de renforcer l’effectif de Genesio, Marseille doit encore réussir à faire partir quatre de ses joueurs les mieux rémunérés.