Mercato OM : Que deviennent Vaz et Bakola ?

Transférés lors du dernier mercato hivernal, les jeunes talents de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz et Darryl Bakola, découvrent actuellement la Serie A avec des trajectoires bien différentes. Présentés il y a encore quelques mois comme l’avenir du club marseillais, leur adaptation s’avère plus complexe que prévu comme évoqué dans les colonnes du journal l’Equipe ce jeudi.

Vaz en apprentissage à Rome

Transféré à l’AS Roma, Robinio Vaz (19 ans) découvre un environnement exigeant. Utilisé principalement comme joker, il peine encore à s’imposer dans une attaque concurrentielle, où évoluent notamment Paulo Dybala ou encore d’autres profils offensifs expérimentés.

Son temps de jeu reste limité, mais le jeune attaquant poursuit son apprentissage sous les ordres de Gian Piero Gasperini, réputé pour sa capacité à faire progresser les joueurs offensifs. Malgré des débuts discrets et l’absence de statistiques marquantes, Vaz reste convaincu d’avoir fait le bon choix en rejoignant un club de ce standing.

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Bakola en manque de repères à Sassuolo

De son côté, Darryl Bakola (18 ans) évolue à Sassuolo, où la concurrence et le contexte ne facilitent pas son intégration. Sans Coupe d’Europe et avec un temps de jeu limité, le milieu peine à enchaîner les apparitions.

Comparé à Paul Pogba pour son profil box-to-box, il n’a pas encore trouvé le rythme nécessaire pour s’imposer durablement. Malgré un environnement jugé sain et des échanges positifs avec ses coéquipiers, son adaptation reste progressive.

Ces départs ont rapporté une somme importante à l’OM, notamment dans un contexte de gestion financière serrée. Si leur situation actuelle en Italie est contrastée, Vaz et Bakola conservent un potentiel reconnu. Leur évolution dans les prochains mois sera scrutée de près, tant par leurs nouveaux clubs que par Marseille, où ils continuent d’incarner des paris sur l’avenir.