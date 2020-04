Mercato OM : Que doit faire l’OM avec Thauvin ?

La question va évidemment se poser dans les semaines à venir ! Le contrat de Florian Thauvin arrivera à son terme juin 2021. Comme l’a indiqué le journal l’Equipe la direction du club marseillais n’a pas prévu d’entamer des discussion prochainement pour une prolongation de contrat. Le risque est don grand de le voir partir libre dans un an sans que l’ OM touche un centime sur son transfert.

Selon vous, que doit donc faire l’Olympique de Marseille avec l’attaquant olympien ? Blessé à la cheville, ce dernier à vécu une saison blanche pour l’instant. Si le championnat reprend, il pourra participer aux 10 dernière rencontres de la saison. Quid de son avenir ?

Les dirigeants ont-il les moyens de le prolonger ?

Marseille est dans une situation extrêmement compliquée d’un point de vu financier. Peut-il lui proposer une prolongation de contrat ? Rien n’est moins sur sachant que la réduction de la masse salariale est l’une des priorités absolues des dirigeants. Toutefois, si Thauvin ne prolonge pas, le club dira adieux à une possible énorme plus value sur son future transfert. Sa côte est en effet toujours estimée à 40 millions d’euros sur le site référence Transfmarkt.

Faut-il dès lors tenter de le céder lors du prochain mercato, même à bas prix compte tenu de sa situation contractuelle ?

On vous pose la question, que doivent faire les dirigeants de l’OM dans l’intérêt du club sur ce dossier ?