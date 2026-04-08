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Mercato OM : Que faire avec le retour annoncé de ce flop et de son salaire XXL ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’annonce agité et un cas sensible s’impose déjà : celui de Angel Gomes. Prêté en Angleterre, le milieu offensif pourrait revenir à Marseille avec un salaire conséquent et sans garanties sportives. Un dossier qui interroge en interne.

 

Gomes, un prêt en Angleterre qui tourne court

 

Parti en février du côté de Wolverhampton Wanderers, Angel Gomes espérait relancer sa trajectoire après un passage mitigé à l’Olympique de Marseille. Sur le terrain, la greffe n’a visiblement pas pris. Le club anglais traverse une période sportive délicate, et la situation collective complique encore davantage l’intégration du joueur.

 

A lire : Mercato OM : trois achats actés, plusieurs départs déjà scellés

 

L’option d’achat incluse dans le prêt ne devrait pas être levée car le club anglais n’est pas en mesure d’éviter une relégation en Championship. En effet, les Wolves sont bon dernier à 13 points du dernier non relégable. Un retour à Marseille apparaît donc comme l’issue la plus probable à ce stade.

Un poids économique pour l’OM

 

Au-delà de l’aspect sportif, c’est surtout la question salariale qui cristallise les inquiétudes. Selon l’Equipe, la rémunération de Angel Gomes avoisinerait les 400 000 euros mensuels. Un montant élevé qui pèserait lourdement sur la masse salariale de l’Olympique de Marseille, déjà sous surveillance dans un contexte de restructuration.

Dans ces conditions, les dirigeants marseillais pourraient être contraints d’explorer rapidement des solutions de sortie. L’objectif serait double : alléger les finances et libérer de la place pour les priorités du prochain mercato OM.

Reste à savoir si le profil technique du joueur, capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu, pourra convaincre le futur staff de lui offrir une nouvelle opportunité. À ce stade, aucune décision officielle n’a été communiquée par le club.

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