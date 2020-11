Mercato OM : Qui est Issa Kaboré, la derrière rumeur au poste de latéral droit…

C’est la rumeur mercato OM du jour, le club olympien et son directeur sportif Pablo Longoria seraient intéressés par le latéral droit Issa Kaboré. Le journaliste belge pour Walfoot, Florian Hoolsbeek nous a donné son avis sur ce jeune joueur de 19 ans qui évolue au FC Malines. Interview.

FootbalclubdeMarseille.fr – Peux tu nous parler d’Issa Kaboré, ce jeune latéral droit évoqué à l’OM ?

Florian Hoolsbeek : « Il est arrivé à l’été 2019 à Malines directement de son club formateur au Burkina Fasso. Il a mis 3 ou 4 mois avant de prendre place sur le terrain. Avant de signer à City, et c’est ça qui est assez bizarre, le garçon n’a été titulaire que 5 fois. Il avait montré une grosse force physique, il est très costaud dans les duels. On parlait déjà de plusieurs clubs européens dessus. Il a été recruté pour 4M€ pour être prêté dans la foulée gratuitement au FC Malines. Je ne veux pas être dur avec le garçon mais je ne pense pas qu’il portera un jour le maillot de Manchester City. A moins d’un énorme pas en avant, il a d’énormes carences en termes de formation. Il est arrivé en Belgique à 18 ans (2019), son niveau technique ce n’est pas ça. Les latéraux modernes, on leur demande énormément de choses : participer au jeu, venir mettre des centres, faire des actions offensives positives… »

🎯 | Prêté par Manchester City, Issa Kaboré a commencé sa saison en beauté avec deux assists contre Anderlecht. Pas mal, hein Pep ? 🤓#KVMAND pic.twitter.com/5tprKNhvLD — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 10, 2020

Kaboré a un déficit technique et un déficit de QI football

Quel est son profil ? Quel est son niveau dans le championnat belge ?

Florian Hoolsbeek : « En Belgique ça va, mais j’aimerais bien le voir dans un gros match face à une des bonnes équipes du championnat belge. Car pour l’instant il performe face à des équipes du niveau du FC Malines, et ce n’est pas le niveau de l’OM. Pour moi Marseille peut le prendre, mais j’ai tendance à croire qu’il ne sera pas prêt tout de suite. Il a un déficit technique et un déficit de QI football c’est incroyable. Il y a trois semaines il a pris un carton rouge, en cumulant deux cartons jaunes en 5 minutes pour 2 fautes à 80 mètres de ses buts. Un tirage de maillot par ce qu’il s’est jeté et qu’il ne sait pas faire de recul frein et 3 minutes après il va tacler le pied en avant et en retard, une faute qui mérite presque un rouge direct. Il compense par sa puissance, sa vitesse et par une énorme volonté de gagner les duels. Il est très costaud, c’est plus un défenseur central. 1m80 ce n’est pas petit, mais pour l’exigence du foot moderne les clubs sont frileux pour mettre des joueurs de cette taille dans l’axe. C’était plus un défenseur central au Burkina Fasso que l’on a fait passer latéral droit parce qu’il est puissant et qu’il en impose. Si tu vas au duel avec lui faut se lever de bonne heure car c’est très costaud. Si l’OM cherche un défenseur prêt tout de suite je ne pense pas que cela soit le bon profil. »

En football on ne sait jamais mais je n’y crois pas

Il est prêté par City, un transfert est-il envisageable selon toi ?

Florian Hoolsbeek : « City voudra récupérer son investissement et je ne sais pas si l’OM peut mettre 4 ou 5M€ sur un profil comme lui. Il ne sera pas prêt tout de suite à la différence de Maehle. J’émet des doutes sur cette rumeur. Si l’OM cherche un joueur pour pouvoir le revendre dans 2 ou 3 ans pourquoi pas mais il ne sera pas prêt tout de suite ça c’est clair. C’est de la post-formation. Il doit progresser dans la prise de décision quand il a le ballon. Tu vas trouver des montages vidéos de ses meilleures actions mais si tu regardes des matches entiers avec Malines, deux passes sur trois arrivent dans les pieds de l’adversaire ou en touche. Il ne sait pas toujours quoi faire. Dès qu’il est un peu pressé c’est un peu n’importe quoi. (…) Je suis étonné de cette rumeur. On est loin de l’accord. En plus il faut négocier avec City mais aussi avec Malines qui dispose d’un prêt jusqu’en juin avec la moitié du salaire pris en charge par City. Le profil ne correspond pas à une recrue hivernale. En football on ne sait jamais mais je n’y crois pas. »

Tu pense que Kaboré peut rapidement progresser ?

Florian Hoolsbeek :« Il peut exploser mais il y a du travail à faire. Il y a quelque chose qui ne ment pas : les gros clubs belges ne sont pas intéressés à lui. Normalement, un joueur de Malines qui part à 4M€ c’est à la portée du Club de Bruges qui en plus cherchait un latéral droit tout l’été tout comme Anderlecht. Pour moi c’est un signe. (…) Ce n’est pas une valeur ajoutée pour l’OM. Si on veut être certain de pouvoir récupérer de l’argent il vaut mieux miser sur un profil comme Maehle qui est plus fort, plus constant et qui apporte des garanties. »