Mercato OM : Qui est Luis Suarez ? L’avis d’un spécialiste du football colombien…

Luis Suarez du Grenade CF, sera très vraisemblablement la 4ème recrue olympienne. Pierre Gerbeaud, spécialiste du football colombien, nous en dit un peu plus sur cet attaquant.

Surprise de la soirée d’hier, annoncé par l’OM, Luis Suarez devrait passer sa visite médicale et rejoindre officiellement Marseille. L’international colombien (4 sélections) devra se faire une place au milieu de Milik, Dieng et Bakambu. Auteur de 8 buts la saison passée, l’attaquant de 24ans n’a pu éviter la relégation de son club. Pierre Gerbeaud, spécialiste du football colombien, nous donne son avis sur ce joueur rapide et volontaire.

Le plus proche dans l’équipe actuelle de son profil, c’est Bamba Dieng – Gerbeaud

« Que dire sur Luis Suarez ? Déjà comme Valderrama et Falcao il est né à Santa Marta. Il a eu une enfance très très difficile, pauvreté extrême, quartier compliqué, violence, drogue, des choses pas très belles. Pour le reste il n’a pas joué en D1 colombienne, que en D2 au Leones FC, club de la banlieue de Medellin. Il est parti très jeune en Espagne, il a surtout joué en D2. Voilà, après il va très vite, sa qualité première pour moi c’est la vitesse et le harcèlement. Un peu à la Cavani ou le Diego Costa, il aime bien presser haut, harceler. Donc ça c’est plutôt positif et ça va plutôt correspondre au public. Après il a les deux pieds, c’est aussi un avantage, il a marqué quelques jolis buts du pied gauche mais il est droitier aussi. C’est une bonne opportunité de marché, il va apporté vraiment à l’équipe dans le style de Tudor. On verra, pour moi le plus proche dans l’équipe actuelle de son profil, c’est Bamba Dieng, donc voilà j’espère que ça veut pas dire que Dieng partira mais en tout cas, voilà pour moi il peut occuper le poste de 9, il peut aussi jouer un peu plus bas. A voir comment il va être utilisé mais bon c’est intéressant et moi j’ai hâte de voir ça. Ce sera le premier colombien de l’histoire à porter le maillot de l’OM. » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)