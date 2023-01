Mercato OM : Qui est Vitinha ? L’avis d’un spécialiste (profil, points forts, défauts…)

L’Olympique de Marseille doit remplacer Bamba Dieng avant la fin du mercato. Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Vitinha, mais quel est le profil de l’attaquant du SC Braga ? Alex Ribeiro du média Trivela nous donne son avis…

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)

« Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)