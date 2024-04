Mercato OM : « Qui peut dire qu’il sera encore là la saison prochaine ? »

L’ancien entraineur de l’OM Gérard Gili était notre invité ce mardi sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille. Il a notamment parlé du projet marseillais et de l’attractivité du club.

Alors que Jean Louis Gasset a signé pour un intérim de quelques mois, les dirigeants de l’OM vont devoir trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Invité dans notre émission de débat, l’ancien olympien Gérard Gili nous parle du contexte marseillais et de l’attractivité du club phocéen pour un entraineur expérimenté.

« Dans l’idéal il y a déjà des projections sur les prochains mouvements. Après à Marseille qui peut dire qu’il sera encore là la saison prochaine ? Quel est l’idée et l’anticipation de l’actionnaire. Sans moyen vous avez des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et à Marseille c’est un contexte qui ne supporte pas les joueurs moyens, les équipes moyennes. L’OM reste attractif si tu as les moyens d’avoir une équipe qui joue les premières places, sinon c’est très compliqué. »

Haise ou Fonseca à l’OM ?

« Haise de Lens. Dans son comportement il est posé et il transmet une énergie. Et Fonseca (Lille). Maintenant ce sont deux entraîneurs qui ne vont pas venir uniquement parce que c’est l’OM. C’est des entraîneurs qui réussissent et qui vont être exigeant sur la qualité des joueurs qu’on leur met à disposition. Ils auront d’autres propositions ailleurs. Il faut un entraîneur et des joueurs de ce niveau là pour lancer la saison. Il faut que ce soit des gens en pleine maturité de la carrière, qu’ils ne soient pas à la fin ni au début, qu’ils maîtrisent totalement le métier. »

