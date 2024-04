Mercato concurrents OM : Un gros chèque de minimum 40M€ pour Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Le Stade Rennais pourrait voir partir un de ses talents cet été contre un gros chèque !

En effet, selon l’Equipe, Désiré Doué devrait quitter Rennes cet été. Le quotidien sportif explique que « fin janvier, le Bayer Leverkusen avait formulé une offre de 20 millions d’euros pour laquelle Rennes n’avait pas souhaité discuter… il ne partira sans doute pas pour moins de 40 millions d’euros. Une dizaine de clubs sont à l’affût pour ce profil de joueur explosif, probablement sans doute encore Leverkusen, qui repartira avec le même coach (Xabi Alonso). Sa place dans le projet comme son temps de jeu seront des critères déterminants pour Désiré Doué. »

Désiré Doué vendu cet été, Rennes veut au moins 40M€ !

Épatant avec Rennes, Désiré Doué devrait encore agiter le mercato cet été Courtisé notamment par le Bayer Leverkusen en janvier, Désiré Doué (18 ans) pourrait bien quitter Rennes au prochain mercato https://t.co/KMwe4UCV6g pic.twitter.com/VIUB5hvQ5g — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 2, 2024



Le successeur de Bruno Genesio, Julien Stéphan, va se voir récompenser de son retour gagnant au club breton. En effet, le Stade Rennais et Julien Stéphan se sont entendus pour prolonger leur aventure de 2 années, jusqu’en 2026 donc.

La prolongation de Julien Stéphan, c’est pour cette semaine. L’entraîneur du #StadeRennais va signer pour deux ans de plus.https://t.co/oXMaZe9XdK info @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) March 25, 2024

Une récompense qui semble méritée pour l’entraîneur français qui a su obtenir des résultats immédiatement à son arrivée. Grâce à son travail, les Rouge et Noir sont désormais plus qu’à 3 points de la 6-ème place, synonyme d’une qualification pour une coup européenne.

Rennes : un candidat sérieux pour l’Europe ?

Au dernier match avant la trêve, les rennais ont affronté les marseillais et le match a tourné à sens unique pour le SRFC. Un résultat qui leur permet de revenir au même nombre de points que l’OM et ainsi recoller au wagon de tête.

L’OM vient d’enchainer deux défaites de rang dans la même semaine. En effet, après le naufrage à Villarreal 3-1, les marseillais ont été inefficaces face à Rennes. En conférence de presse après la défaite 2-0 à Rennes, Jean Louis Gasset a tenté d’expliquer cette contre performance: « On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais il nous a manqué un peu d’essence et d’oxygène. Quand on voit la liste des absents, comme Gigot, Balerdi ou Rongier, ça nous pénalise forcément. Mais une saison est faite de blessures et de suspensions. C’est à nous de nous adapter. Jouer sur le fil du rasoir tout le temps, c’est difficile. Je veux dire merci aux 15 joueurs valides qui étaient là, et ont tout donné. Il y a des gens dans le vestiaire qui méritent des jours de repos. On va récupérer, et on va essayer d’assurer au mieux le sprint final, dans le même état d’esprit qu’on a eu. On a fait jeu égal avec eux. En première période, on tenait le ballon. Une erreur d’inattention a fait qu’on a pris un but. Mais je pense qu’on a donné tout ce qu’on avait. On vient de passer 25 jours ensemble, j’ai fait un petit bilan. »