Le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe est désormais officiel. L’OM doit désormais trouver un nouveau leader offensif pour la saison 2026-2027. Mais quelles sont les options les plus crédibles ? Nous faisons le point dans notre dernière vidéo YouTube.

👉 Découvrez notre analyse complète dans notre dernière vidéo YouTube : “Mercato OM : Qui pour remplacer Greenwood ?” et dites-nous en commentaire quel joueur vous aimeriez voir signer à Marseille.

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Le mercato marseillais entre dans une nouvelle phase. Après l’officialisation du transfert de Mason Greenwood, l’OM va devoir reconstruire son secteur offensif. Plusieurs profils ont été évoqués ces dernières semaines par différents médias, parmi lesquels Roony Bardghji, Haissem Hassan, Armand Laurienté ou encore Pablo Pagis.

Mais le club doit-il forcément recruter un remplaçant poste pour poste ? Bruno Genesio peut-il s’appuyer sur des solutions déjà présentes dans son effectif, comme Timothy Weah, formé au poste d’ailier ?

Dans cette nouvelle vidéo, nous analysons les différentes pistes du mercato, les profils qui semblent les plus adaptés au projet marseillais et les défis qui attendent le nouvel entraîneur pour reconstruire une attaque performante.