Mercato OM : Qui pour remplacer Tudor ? L’avis de l’équipe FCM sur Gallardo

La recherche du nouvel entraineur de l’OM est déjà dans tous les esprits à Marseille. Depuis la confirmation du départ de Tudor plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer. Les journalistes de FCM ont donné leurs avis sur la question du nouveau coach olympien.

Sur le plateau de DFM ce lundi, Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont passé en revue les différentes pistes pour remplacer Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un nom revient avec insistance, Marcelo Gallardo. Pour Nicolas, le technicien argentin pourrait avoir du mal avec le fait de ne pas avoir la main sur le mercato :

« Longoria a plus besoin d’un entraineur à qui on peut dicter le mercato plutôt qu’un gars qui va faire des demandes claires, a expliqué Nicolas Filhol. Il a plus besoin d’un entraîneur qui définit des profils plutôt qu’un entraineur qui donne un peu des noms. On sait qu’il y a la rumeur Gallardo, qui a envie de de d’entraîner en Europe. Est-ce que Gallardo ça correspond vraiment, des échos que j’ai eu ça n’est pas forcément le cas. Au niveau du mercato il veut un peu plus construire donc ça paraît compliqué. »

D’après Mourad Aerts, l’ancien entraineur de River Plate pourrait s’adapter au fait de gérer un effectif qui change en profondeur régulièrement : « Gallardo c’est quelqu’un qui n’a pas un style de jeu défini complètement, il a beaucoup changé de style de jeu, rappelle l’auteur de OM Bielsa: Enquête sur une relation passionnelle. Ce qui fait qu’il serait peut-être Tudor compatible c’est que c’est quelqu’un qui a été habitué par la force des choses car En Argentine tu es obligé de perdre tes meilleurs joueurs tous les ans. »



D’autres pistes tout de même étudiées

Longoria ne veut cependant pas se retrouver piégé et explore de nombreuses pistes. L’une d’entre elle mènerait notamment au coach Lillois, Paulo Fonseca dont l’avenir est pour le moment incertain chez les Dogues.

L’information la plus chaude sur le dossier nous vient du journaliste Marwan Belkacem, qui annonce que l’OM serait très intéressé par le profil du Portugais.

ℹ️ OM-Paulo Fonseca ➡️ L’Olympique de Marseille souhaite être fixé cette semaine dans l’éventualité de faire signer le technicien portugais ➡️ Ils sont prêts à négocier avec le LOSC pour racheter la durée restante de son contrat Figure très haut dans les cibles olympiennes. pic.twitter.com/FniWCSpgFf — MB (@MarwanBelkacem) June 6, 2023

D’autres noms sont également évoqués pour le poste, comme celui d’Andoni Iraola, même si cette piste a pris du plomb dans l’aile.

Pablo Longoria surveillerait également avec intérêt la situation du l’entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano. L’OM fait cependant face à une concurrence féroce car le Napoli aimerait aussi s’attacher le service du coach de 45 ans.