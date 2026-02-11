Mercato OM : Regragui et Chelle proposé !

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes pour lui succéder. Si certains noms circulent avec insistance, d’autres ont simplement été proposés aux dirigeants marseillais, selon les informations de RMC Sport.

Dans ce contexte d’incertitude, Walid Regragui figure parmi les profils évoqués en interne. Le sélectionneur du Maroc, dont l’avenir à la tête des Lions de l’Atlas fait régulièrement l’objet de rumeurs – au point que la Fédération marocaine a récemment démenti une éventuelle démission – disposerait de partisans au sein du club olympien.

Toutefois, d’après RMC Sport, il n’existe à ce stade aucune négociation avancée ni discussion concrète entre l’OM et Walid Regragui. L’entraîneur marocain reste sous contrat avec la Fédération royale marocaine de football et se projette notamment vers la Coupe du monde 2026. Pour l’heure, son nom a simplement été soumis à la réflexion des décideurs marseillais.

Autre profil proposé : Éric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria. Là encore, selon RMC Sport, cette piste n’est pas considérée comme prioritaire par la direction olympienne. Les recherches se poursuivent donc, sans décision imminente à ce stade.