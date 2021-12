Mercato OM : Relancé par Sampaoli, il pourrait partir en janvier !

L’équation est toujours la même pour Pablo Longoria, il devra vendre pour pouvoir acheter lors du mercato hivernal 2022. Le président olympien aimerait bien voir la Premier League se pencher sur le cas de Duje Caleta Car qui aurait toujours la cote auprès des recruteurs…

Poussé vers la sortie l’été dernier, Duje Caleta Car avait refusé les avances de Wolverhampton puis de Valence. Le défenseur croate venait d’être papa et sa femme n’avait pas envie d’un bouleversement dans sa vie. Les choses pourraient ête différentes cet hiver. Il y a un an, ce dernier avait maqué de peu un beau transfert vers Liverpool et avait ensuite bien du mal à le digérer. Relancé par Sampaoli, l’international de 25 ans aurait serait selon l’Equipe « toujours dans les radars des recruteurs ». L’OM avait lâché 19M€ au RB Salsbourg en 2018, pas sûr que ce montant soit atteint pour un transfert en janvier…

Pas dans les plans de Jorge Sampaoli au départ, le défenseur n’a pas rechigné face à un temps de jeu minime, jusqu’à convaincre le coach argentin de le titulariser :

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)