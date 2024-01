Mercato OM : Renan Lodi tout proche d’un départ, salaire triplé !

Renan Lodi devrait bientôt quitter l’OM. D’après RMC, le Brésilien verrait son salaire triplé en Arabie Saoudite !

Une offre de 22M€ est arrivé pour l’OM pour le départ de Renan Lodi. Al Hilal, club d’Arabie Saoudite triplerait le salaire du joueur marseillais d’après RMC. Le Brésilien n’attend que les derniers documents pour quitter le club et rejoindre le championnat saoudien.

C’est fait pour Josh Doig ! Le joueur de l’Hellas Verone va s’engager à Marseille contre 6 millions d’euros et des bonus, notamment un pourcentage à la revente. Le dossier est bouclé comme l’explique Gianluca Di Marzio ce samedi.

#Doig – #OM ai dettagli per 6 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Operazione ormai in chiusura. #Calciomercato @SkySport

Fabrizio Romano confirme et ajoute qu’il devrait venir très prochainement pour passer sa visite médicale. L’OM va enfin se renforcer au poste de latéral gauche après un début de saison compliqué de Renan Lodi qui était la seule option de Gattuso à ce poste.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have agreed on deal to sign Josh Doig from Hellas Verona.

Final details being sorted, personal terms are now 100% agreed.

Doig, expected to travel in the next days for medical tests. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

⛔️ Rangers were never working on this deal despite links. pic.twitter.com/CkW3W4waVq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2024