Mercato OM : Retournement de situation pour Neal Maupay ?

Neal Maupay a été réintégré dans le groupe de l’Olympique de Marseille et se dirige vers une fin de saison sous le maillot olympien. Une évolution directement liée au départ de Robinio Vaz et à la volonté du club de sécuriser sa rotation offensive.

Maupay de nouveau dans les plans de l’OM ?

L’information a été révélée par le journaliste Sacha Tavolieri. L’attaquant français, très peu utilisé lors de la première partie de saison, n’est plus considéré comme un joueur à céder systématiquement par la direction marseillaise. « Sauf en cas d’offre pour un transfert définitif, Neal Maupay n’est plus à vendre suite au départ de Robinio Vaz ! Le Français est réintégré à l’effectif de l’Olympique de Marseille », précise le journaliste belge.

🚨 Sauf en cas d’offre pour un transfert définitif, Neal Maupay n’est plus à vendre suite au départ de Robinio Vaz ! 🔵⚪️ Le Français est réintégré à l’effectif de l’Olympique de Marseille. #mercato #OM pic.twitter.com/l5ozV2TSaN — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 13, 2026

Cette décision intervient dans un contexte précis. Le départ du jeune Robinio Vaz vers l’AS Roma a modifié l’équilibre offensif de l’OM, contraignant le staff à conserver une solution supplémentaire en attaque. Dans ce cadre, Roberto De Zerbi a choisi de redonner une place à Neal Maupay, dont l’investissement à l’entraînement et l’attitude auraient pesé dans la balance. Le coach a d’ailleurs affirmé lundi en conférence de presse qu’il était bien mieux à l’entrainement…

Arrivé avec un statut d’option offensive expérimentée, l’attaquant n’avait jusque-là que très peu eu l’occasion de s’exprimer en compétition officielle. Sa réintégration traduit un choix pragmatique, dicté par la gestion de l’effectif et la nécessité de disposer de profils complémentaires pour la seconde partie de saison.

L’Espagne reste attentive, l’OM ferme la porte au prêt ?

Si la tendance actuelle est à une continuité à Marseille, le dossier Maupay reste suivi à l’étranger. Selon les informations du 10 Sport, l’Espagne demeure une destination potentielle. Deux clubs de Liga, le FC Séville et Getafe, seraient entrés en discussions autour d’un prêt de six mois.

Toujours d’après cette source, les échanges porteraient exclusivement sur une formule temporaire. Une option qui ne correspond pas à la position actuelle de l’OM. Le club phocéen se montrerait bien plus ouvert à un transfert définitif qu’à un simple prêt, conformément à la ligne fixée par la direction sportive.

Auteur d’un but mardi soir face à Bayeux, Neal Maupay pourrait terminer la saison dans la peau du 3e attaquant de l’équipe.

En l’état, l’Olympique de Marseille avance avec Maupay dans son groupe professionnel, un choix assumé par Roberto De Zerbi, qui privilégie la stabilité et la profondeur d’effectif pour aborder la suite de la saison de Ligue 1.