Mercato OM : Réunion au sommet programmée pour l’avenir d’Aubameyang

Si l’OM continue de multiplier les pistes pour tenter de signer de nouveaux joueurs, le club doit aussi gérer les potentiels départs. Auteur d’une très bonne saison, Pierre Emerick Aubameyang pourrait bien quitter l’OM. Les dirigeants marseillais ne sont pas forcément vendeurs, mais le contrat proposé par l’Arabie Saoudite pourrait renverser la situation.

Alors que l’OM continue de se renforcer avec les arrivées de Brassier et Koné, le club doit également tenter de conserver ses meilleurs éléments. Si Balerdi devrait rester et que Veretout semble poussé vers la sortie, l’OM pourrait perdre son meilleur attaquant de la saison dernière : Aubameyang. En effet, Al-Shabab est revenu à la charge et proposerait un pont d’or au joueur pour le convaincre de rejoindre l’Arabie Saoudite.

Une réunion avec la direction et De Zerbi programmée ?

Mais ou en est concrètement ce dossier brulant ?

Les dirigeants marseillais ont fait savoir que le meilleur buteur d’Europa League n’était pas à vendre, mais la décision reviendra au joueur. Selon RMC Sport, l’attaquant serait dans le flou et pourrait céder à un dernier gros contrat. Une réunion est prévue en début de semaine prochaine entre les dirigeants, De Zerbi et Aubameyang afin de clarifier la situation. L’OM affirme toujours son intention de le garder pour la saison prochaine et sa volonté d’en faire son buteur titulaire. Reste à connaitre la position de celui qui avait annoncé lors de la dernière journée de Ligue 1 qu’il resterait à Marseille la saison prochaine. Le club marseillais ne peut pas se permettre de reste dans l’incertitude sur ce dossier.