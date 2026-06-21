Mercato OM : réunion avec l’agent de Malang Sarr ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer sa défense cet été. Parmi les noms qui circulent ces dernières semaines figure celui de Malang Sarr, auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du RC Lens.

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Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, une réunion aurait récemment eu lieu entre les représentants du défenseur français et l’OM. Une information qui confirme l’intérêt marseillais pour l’ancien joueur de Chelsea, libre de tout contrat après son passage dans le Nord.

Un profil qui plaît à Marseille

À 27 ans, Malang Sarr présente plusieurs avantages pour les dirigeants olympiens. Expérimenté, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche de la défense et disponible sans indemnité de transfert, il correspond parfaitement au nouveau contexte économique du club phocéen.

Alors que l’OM doit surveiller ses dépenses après les sanctions de l’UEFA, les opportunités de marché comme celle de Sarr sont particulièrement étudiées.

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La Ligue des champions, priorité du joueur

Mais le dossier est loin d’être simple. Selon les informations du journaliste Santi Aouna, le défenseur ne ferait pas de Marseille sa priorité actuelle.

Le joueur viserait avant tout un club engagé en Ligue des champions, avec une préférence marquée pour la Premier League. Une ambition qui pourrait compliquer les plans de l’OM mais également ceux du Stade Rennais, lui aussi annoncé sur le dossier.

Lens garde encore espoir

De son côté, le RC Lens n’aurait pas totalement abandonné l’idée de prolonger son défenseur. Les dirigeants artésiens continueraient d’échanger avec son entourage afin de tenter de le convaincre de poursuivre l’aventure.

Relancé après des passages compliqués à Chelsea, Porto ou encore Monaco, Malang Sarr dispose désormais de plusieurs options pour son avenir. Si l’OM a bien initié des contacts, le club marseillais devra probablement attendre d’avancer sur ses ventes avant de pouvoir accélérer concrètement dans ce dossier.