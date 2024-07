Mercato OM : Réunion décisive pour le deal Carboni !

L’Olympique de Marseille cherche toujours un meneur de jeu pour le système de Roberto De Zerbi. Les yeux des dirigeants vont vers Valentin Carboni, une nouvelle réunion devrait décider de sa venue !

La direction de l’Olympique de Marseille cherche un nouveau numéro 10 pour le dispositif en 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi. Le coach italien réclame un meneur de jeu capable de distiller de bons ballons et d’apporter son talent offensivement. Le club se dirige vers Valentin Carboni mais l’Argentin est sous contrat avec l’Inter et a été prêté à Monza la saison dernière.

D’après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants des deux clubs devraient se rencontrer cette semaine pour boucler les négociations. L’option d’achat du prêt devrait être discutée autour de 36M€ et une clause de rachat de la part de l’Inter Milan à 40M€.

🔵⚪️🇦🇷 Olympique Marseille and Inter have new round of talks scheduled next week to get Valentin Carboni deal done.

Loan fee to be discussed; then €36m buy option clause (plus add-ons) and €40m buy back clause for Inter.

❗️ Carboni would sign new deal at Inter before loan. pic.twitter.com/pHZB0LAL3h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024