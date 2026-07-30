Mercato OM : révolution à venir au poste de gardien !

Le mercato des gardiens s’accélère à l’OM. Selon les informations de Foot Mercato, Manchester City a transmis une offre pour Gerónimo Rulli, qui souhaite rejoindre le club anglais, tandis que Marseille a déjà avancé sur la piste Guillaume Restes.

Rulli souhaite rejoindre Manchester City

Après avoir manifesté son intérêt pour Gerónimo Rulli, Manchester City serait désormais passé à l’action. D’après Foot Mercato, l’OM dispose déjà d’une offre des Citizens pour son gardien international argentin.

Le portier marseillais souhaiterait rejoindre le club anglais malgré l’intérêt également exprimé par le Sporting CP. Les deux clubs devraient parvenir à un accord, même si aucun montant ni détail concernant la proposition transmise à Marseille n’a été communiqué à ce stade.

Le dossier pourrait donc avancer rapidement. La direction de l’Olympique de Marseille doit toutefois gérer simultanément la situation de Jeffrey de Lange, dont le départ vers les Pays-Bas serait en cours de finalisation.

L’OM chercherait ainsi le bon calendrier pour conclure ces deux opérations sans fragiliser temporairement sa hiérarchie au poste de gardien.

Guillaume Restes séduit par le projet marseillais

Pour anticiper ces mouvements, Marseille travaille déjà sur plusieurs remplaçants potentiels. Guillaume Restes ferait partie des pistes prioritaires étudiées par la cellule de recrutement olympienne. Toujours selon Foot Mercato, des contacts ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Le gardien du Toulouse FC serait séduit par le projet présenté par l’OM, mais aucune offre officielle ni aucun accord avec le club toulousain ne sont encore annoncés.

La direction marseillaise continue également de suivre d’autres profils en parallèle. Le recrutement d’un nouveau numéro un dépendra désormais du dénouement des dossiers Rulli et De Lange, alors que Bruno Genesio pourrait voir la hiérarchie de ses gardiens entièrement renouvelée avant la reprise du championnat.