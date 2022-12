Mercato OM : Révolution cet hiver aux postes de piston ?

La Coupe du Monde 2022 se termine ce dimanche. L’OM va affronter le TFC le 29 décembre et enchainer les matches. Dans le même temps, Pablo Longoria travaille sur le mercato d’hiver, le président de l’OM pourrait procéder à des changements aux postes des pistons !

Etincelants en début de saison, Nuno Tavares et Jonathan Claus ont eu du mal à garder leur niveau de jeu avec l’enchainement des matches. Le latéral portugais prêté par Arsenal n’a pas de doublure car Sead Kolasinac a été installé dans l’axe. De l’autre côté Issa Kaboré n’a pas forcément convaincu, le joueur prêté par City a peu joué sans s’imposer. Pour le moment, les pistes évoquées concernent plus le côté droit, cela peut-il entrainer un départ prématuré de Kaboré avant la fin de son prêt ? Plusieurs noms ont été évoqués, Karsdorp, Bereszynski et Lucas…

Karsdorp, l’opportunité de marché

La situation de Rick Karsdorp est intéressante pour le président espagnol qui voit en lui une bonne doublure à Jonathan Clauss. Le Néerlandais est sous contrat avec l’AS Roma mais n’a plus vraiment sa place dans l’effectif de José Mourinho à cause notamment de son comportement. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Rick Karsdorp serait également suivi par le LOSC en Ligue 1 après que Lyon ait aussi coché son nom. Fulham serait en revanche le club le plus avancé sur le dossier et songerait même à faire une offre après la Coupe du Monde.

Bartosz Bereszynski, la polyvalence (vers Naples)

Le board marseillais serait intéressé par un international polonais qui a disputé la Coupe du Monde au Qatar. En effet, selon Tuttomercatoweb, Bartosz Bereszynski est pisté par l’Olympique de Marseille mais aussi par Lyon et le Torino. Le latéral droit de 30 ans est sous contrat jusqu’en 2025 avec la Sampdoria de Gênes. Ce dernier a participé à 14 matches de Serie A cette saison, son club ne s’opposera pas à un départ en cas d’offre ou d’un échange de joueur. Une piste qui semble surprenante vu le profil du joueur, même si ce dernier peut aussi évoluer en défense centrale, ou comme latéral gauche. L’international polonais devrait finalement rejoindre Naples dans le cadre d’un échange avec Zanoli.

Definito lo scambio tra le due squadre: #Zanoli in prestito secco alla @sampdoria, #Bereszynski in prestito con diritto di riscatto al @sscnapoli. Nell’operazione anche #Continihttps://t.co/lXzKGrCMD4 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 16, 2022

Fin de la rumeur Ayrton Lucas

Selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, spécialisé sur l’actualité de Flamengo, l’OM s’intéressait à Ayrton Lucas, latéral gauche brésilien de 25 ans appartenant au Spartak Moscou. Finalemnt le joueur vient de signer avec le club brésilien pour un montant de 7M€.