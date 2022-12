Rumeur mercato OM : Longoria s’intéresse à un latéral qui a fait la Coupe du Monde ?

Alors que Nuno Tavares n’a pas de doublure au poste de latéral (piston) gauche, l’OM semble explorer plusieurs pistes au poste de latéral droit. Après Rick Karsdorp, c’est un autre latéral droit de Serie A qui est annoncé dans le viseur de Pablo Longoria.

Alors que l’OM possède un titulaire au poste, à savoir Jonathan Clauss, et un remplaçant Issa Kaboré (même si ce dernier n’est que prêté avec une grosse OA), le board marseillais serait intéressé par un international polonais qui a disputé la Coupe du Monde au Qatar. En effet, selon Tuttomercatoweb, Bartosz Bereszynski est pisté par l’Olympique de Marseille mais aussi par Lyon et le Torino. Le latéral droit de 30 ans est sous contrat jusqu’en 2025 avec la Sampdoria de Gênes. Ce dernier a participé à 14 matches de Serie A cette saison, son club ne s’opposera pas à un départ en cas d’offre ou d’un échange de joueur. Une piste qui semble surprenante vu le profil du joueur, même si ce dernier peut aussi évoluer en défense centrale, ou comme latéral gauche.

TMW – Bartosz Bereszynski idea del Torino e non solo: sondaggi di Marsiglia e Lione https://t.co/B6X88NI6ZE — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 12, 2022

On doit se poser des réflexions sur les joueurs qui ont moins d’utilisation

« On doit se poser des réflexions sur les joueurs qui ont moins d’utilisation. Les deux cas (ceux de Suarez et de Touré, ndlr) sont des cas peut-être similaires. Ce sont des investissements pour le club. Sans la participation européenne, on va jouer, ça dépend de la Coupe, qui est un objectif, un match par semaine. Cela conditionne la fin de la saison. Naturellement, l’espace dans l’équipe va se réduire. On a du temps pour planifier sur les cas individuels de Touré et Suarez. On doit avoir la bonne réflexion. La question naturelle, on va en parler en interne. On va les laisser souffler la semaine prochaine et après Javier Ribalata, David Friio et moi, discuterons. On doit créer de la valeur. Pour Luis Suarez, il y a une chose importante. C’est comment Dieng est revenu dans l’équipe. Le coach prend ses décisions. Le retour de Dieng a mis en difficulté le retour de Luis Suarez ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)