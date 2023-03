Mercato OM : Ribalta apporte des précisions sur son rôle avec Longoria !

Dans un entretien accordé au Parisien Aujourd’hui en France, Javier Ribalta s’est exprimé après l’élimination en Coupe de France. Le dirigeant s’est notamment expliqué sur son rôle au sein de l’équipe de Pablo Longoria.

Nommé président de l’OM, Pablo Longoria a dû déléguer certaines de ses tâches sur le plan du recrutement. Javier Ribalta est venu à l’été 2022 afin de renforcer l’équipe du président espagnol. Dans un entretien accordé au Parisien Aujourd’hui en France, le dirigeant catalan a expliqué son rôle avec Pablo Longoria et la difficulté à trouver des joueurs taillés pour l’OM.

Je sais ce que Longoria veut pour l’OM et je dois mettre en place sa stratégie — Ribalta

« J’avais démissionné de Parme et Pablo avait besoin de quelqu’un de confiance pour gérer le secteur foot. Travailler pour un club de niveau Ligue des champions, c’était une chose très intéressante. Je sais ce qu’il veut pour l’OM et je dois mettre en place sa stratégie. Je préfère bosser et faire, plutôt que parler ou me mettre en avant. Tu dois recruter des joueurs qui matchent le mieux avec ton équipe, ton club et ton coach. Pour beaucoup, il s’agit de dénicher une pépite mais aujourd’hui, c’est impossible car le monde est global. En 2 e division brésilienne, tu as déjà des scouts… La personnalité est aussi très importante. Pour jouer à l’OM, tu en as besoin »

Friio fait des propositions de joueurs. Après ce sont des discussions entre Javier et moi — Longoria

Dans un long entretien accordé à Foot Mercato à la fin de l’année 2022, le président de l’OM a expliqué ses méthodes de travail, notamment sa relation avec David Friio et Javier Ribalta.

« David (Friio) travaille avec la cellule de recrutement et les données, on a un service de données. Ensuite, il fait des propositions de joueurs. Après ce sont des discussions entre Javier et moi, quels risques on veut prendre, comment sont les opérations qu’on veut faire ? Est-ce qu’on peut assumer cette opération ? Ce sont des décisions qui vont du haut vers le bas. Nous sommes des gens qui viennent du monde du scouting. Ça m’est arrivé de dire à David de demander au recruteur d’aller voir un joueur qui me plaisait. L’autre jour, par exemple, je regardais un match du championnat espagnol. Je trouve un joueur et je leur envoie un message « ça, c’est un joueur pour ce qu’on veut faire sur le terrain, il est en train de progresser. Est-ce que vous pouvez aller le voir ? Lui aussi, il est en prêt, il est en train de faire des choses intéressantes. La seule chose que je ne sais pas, c’est s’il peut jouer à l’intérieur du jeu, parce que c’est un joueur de côté » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (09/11/22)