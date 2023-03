OM : La stratégie de Longoria pour sortir de cette crise

L’élimination en Coupe de France laissera forcément des traces jusqu’à la fin de la saison. Le JDD explique ce dimanche la stratégie de Pablo Longoria pour qu’elle n’impacte pas trop ses joueurs et que tout se déroule au mieux.

Ce mercredi, l’OM s’est fait éliminer de la Coupe de France par Annecy, club de Ligue 2. En interne, les joueurs et le staff sont forcément très touchés par cet évènement. Pablo Longoria aurait cependant choisi de ne pas intervenir de manière négative. Le président marseillais souhaiterait avant tout transmettre un message d’optimisme pour la fin de la saison comme l’explique le JDD.

« Après des échanges informels jeudi et vendredi, le président a jugé qu’un message agressif en interne ne servirait à rien. Il pense que tous ses collaborateurs sont assez intelligents pour savoir que la semaine écoulée a été inadmissible. Ses interlocuteurs l’ont trouvé optimiste. À condition que l’équipe rejoue à 100% et transforme l’échec en « rage de vaincre », comme l’espère Tudor » Source : Le JDD (05/03/23)

« Evidemment c’est un match difficile après deux défaites. Mais la meilleure manière de se relancer, c’est en faisant un bon match. On n’a plus le temps d’être tristes. Il reste 13 matchs pour garder la deuxième place, on a les outils pour y arriver. Que les joueurs mettent leur colère sur le terrain dimanche. On réussit à se relever avec notre force mentale. C’est le foot, on n’a pas le temps de pleurer. Je suis désolé pour mes joueurs, nos supporters après ce que l’on avait fait pour arriver jusqu’ici, c’était un match qui semblait à notre portée. Que l’on se concentre sur les matchs qui viennent, il reste 13 matchs, on doit les aborder de la meilleure des façons. On a des qualités, on pratique un bon football, il faut continuer comme cela. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/03/2023)