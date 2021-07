Ces dernières heures, Boubacar Kamara a été cité parmi les pistes de l’AS Monaco. Selon les informations de Foot Mercato, il n’y aurait rien de vraiment concret entre les deux parties.

Prolongera ou non, partira cet été ou non… Que d’interrogations autour de l’avenir de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille. En fin de contrat en juin 2022, il pourrait partir libre à ce moment-là ce qui serait une terrible nouvelle pour les finances du club et pour les supporters.

Pour le moment, il n’y a rien de concret avec Monaco — SANTI AOUNA (FM)

Ces dernières heures, son nom a été cité parmi les pistes de l’AS Monaco. Une offre de 30 millions d’euros aurait même été formulée selon les informations de La Marseillaise. Pourtant, selon les dires du journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, il n’y aurait rien de vraiment concret entre les deux parties. Ce dernier a répondu à une question du compte Twitter Treize 013, supporter et suiveur des joueurs marseillais.

« Kamara? Pour le moment, il n’y a rien de concret avec Monaco et il y a peu de chance qu’il y aille » Santi Aouna – Source : Twitter (14/07/21)

IL FAUT UN ÉQUILIBRE FINANCER, DONC IL FAUT VENDRE DES JOUEURS — LONGORIA

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a affirmé qu’il n’y aurait pas de recrues sans départs à l’Olympique de Marseille. La signature de Boubacar Kamara dans un autre club pourrait rapporter quelques millions d’euros et permettre à l’OM de clôturer quelques dossiers.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)