OM Mercato: « Je n’ai pas envie de voir Kamara à Newcastle »

En fin de contrat en juin 2022, l’avenir de Boubacar Kamara semble se dessiner ailleurs qu’à l’Olympique de Marseille. Le minot aurait des touches dans plusieurs clubs et notamment en Premier League où Chelsea mais surtout Newcastle apprécierait son profil.

Le dossier Boubacar Kamara est certainement celui qui inquiète le plus les supporters de l’Olympique de Marseille. Après une saison XXL de la part du milieu de terrain, il n’y a toujours aucun accord pour une prolongation de contrat alors que ce dernier se termine en juin 2022. Pour le moment, seuls les médias italiens affirment que l’AC Milan a formulé une offre claire pour Boubacar Kamara. Cette dernière serait à hauteur de 12M€, une somme bien en dessous de ce qu’espèrent les dirigeants de olympiens.

En Premier League, Newcastle United apprécieraient grandement son profil. Selon les informations de Mirror, une offre serait même en préparation. L’OM aurait fixé son prix. Une écurie qui n’emballe pas vraiment le journaliste de la chaîne l’Equipe, Olivier Bossard.

Le club de Newcastle me déprime un peu

« Le club de Newcastle me déprime un peu. Je n’ai pas envie de voir Kamara à Newcastle. Ils ont fini douzième de Premier League la saison dernière. On parle de l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Il est un joueur énorme et il en a encore sous le pied. C’est un joueur qu’on aimerait voir ailleurs qu’à Newcastle. Cela peut faire top 10 d’un club anglais, largement » Olivier Bossard— Source: La chaîne L’equipe

Le président de l’Olympique de Marseille a bien insisté sur le fait que le club ne vendra pas les joueurs marseillais à bas prix. Si les écuries européennes veulent des Marseillais, il faudra payer le prix fort…